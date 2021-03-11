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четверг, 11 марта 2021 15:55

В Украине обновили Реестр коррупционеров: что изменилось

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В Украине обновили Реестр коррупционеров: что изменилось
Изменения претерпел интерфейс. Фото: pexels.com

Национальное агентство по предупреждению коррупции представило обновленный Реестр коррупционеров.

Изменения претерпел интерфейс, который теперь позволяет быстро найти коррупционеров по фамилии, по виду коррупционного деяния или по месту совершения преступления или правонарушения, пишет УНИАН.

Презентация Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, состоялась при участии председателя НАПК Александра Новикова, руководителя Департамента предупреждения и выявления коррупции НАПК Сергея Деркача, а также зарубежных партнеров Украины.

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"Сегодня мы представляем новый реестр. Теперь можно увидеть, сколько всего людей привлечены к ответственности за коррупцию. Среди них, в частности, сколько по уголовным преступлениям, сколько - по административным правонарушениям и сколько - к дисциплинарной ответственности. Также мы сделали удобный поиск, и теперь по имени лица, по виду совершенного правонарушения любой может проанализировать данные о лицах, совершивших коррупционные правонарушения", - сказал глава НАПК.

До обновления там был неудобный поиск, не было сведений об общем количестве лиц, распределения по категориям. В новом реестре налажено удобную работу с данными и создано интерактивную карту правонарушений. Также все участники госзакупок смогут проверять, есть ли в Реестре коррупционеров должностные лица или юридические лица, с которыми они намерены вести дела.

Ежегодно государственный бюджет Украины теряет 450 млрд грн из-за коррупционных схем. Если добавить к этой цифре еще 500 млрд грн потенциальных инвестиций, которые Украина не получает из-за тех же схем, то будет еще 1 государственный бюджет.

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