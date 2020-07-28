"В школах работает много пенсионеров": в правительстве обратили внимание на проблемы учителей

С сентября зарплаты учителей не изменятся. Фото: pixabay.com

Из-за низкой пенсии в школах работает большое количество пенсионеров. Это создает кадровые проблемы в государстве, избежать которых можно благодаря созданию комплексной государственной программы.

"Если уйдут учителя пенсионного возраста, то можно было бы повысить зарплаты молодым педагогам. Путем оптимизации процессов мы можем повысить выплаты тем работникам, которые эффективно работают ", - рассказал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

С сентября зарплаты учителей не изменятся, сообщил Ермоличев "Главкому".

"Проблема в том, что у нас бюджетный и учебный года не совпадают. Поэтому, соответственно, с 1 сентября ничего не изменится, потому что бюджет рассчитан с 1 января по 31 декабря. Если примут решение о повышении минимальных зарплат, это коснется всех бюджетников, в том числе учителей", - говорит замминистра.

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Однако вопрос оптимизации учебного процесса остается открытым, так как единого плана для всех образовательных учреждений нет. Каждый район, город и ОТГ специфичны.

"Как оптимизировать сеть в Верховинском районе? Там нельзя сделать дороги, нельзя запустить школьный автобус. А, например, Черниговщина, где от села от села 50 км. Можно оптимизировать здесь? Ты же не будешь возить детей за 50 км. Вот почему большие средства идут на образование", - резюмировал Ермоличев.

1 сентября в школы смогут пойти дети из тех регионов, которые отвечают критериям Минздрава. Учебные заведения не откроют только в регионах "красной" зоны, сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.