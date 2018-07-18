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среда, 18 июля 2018 17:34

В Польше сделали уступки для украинских товаров

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Французский ритейлер розничной торговли Carrefour представил в польских магазинах полки с украинскими продуктами.

Carrefour хочет привлечь украинцев, живущих и работающих в Польше, посетить свои магазины, пишет издание wiadomoscihandlowe.pl.

"Украинская полка" доступна в 31 гипермаркете и некоторых супермаркетах сети.

"В рамках этого проекта уже продается около 40 наименований товаров украинского производства", - говорится в сообщении.

 

На полках можно увидеть, в частности, следующую украинскую продукцию: "Кава зі Львова", Грильяжи от ТМ "Жаворонок", бакалею ТМ "Верес". Но уже в ближайшие месяцы Carrefour планирует расширить имеющийся ассортимент.

 

Предложение о продаже украинской продукции поступило еще в 2017 году благодаря спросу на нее со стороны потребителей.

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470 украинских компаний работают с официальной регистрацией в ЕС. Сферы деятельности - IT, консалтинговые услуги, производство товаров.

Для компании, работающей с зарубежными клиентами, важно иметь четкий статус и прозрачную деятельность. Это увеличивает доверие к ней, а поэтому значительно облегчает ведение бизнеса.

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