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пятница, 24 декабря 2021 11:30

В Минобороны будут разбираться с монополией нардепа от ОПЗЖ на рынке танковых смазок

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В Минобороны будут разбираться с монополией нардепа от ОПЗЖ на рынке танковых смазок
Лишь связанные с Пономаревыми фирмы могут поставлять танковые смазки. Фото: "Громадське"

В Министерстве обороны Украины обещают разобраться с ситуацией на рынке танковых смазочных масел. Продукция фирм, связанных с депутатом ОПЗЖ Александра Пономарева, удерживает там исключительные позиции.

Расследователи из программы "Схемы" обратились в Миноборону за комментарием. Там сказали, что предложили Харьковскому конструкторскому бюро двигателестроения и ДК Укроборонпром ускорить работы по определению новых марок моторных масел, чтобы включить их в конструкторско-техническую документацию танковых двигателей.

"Между Министерством обороны Украины, заводом изготовителем двигателей и ДК Укроборонпром отрабатывается совместное решение по расширению номенклатуры масел, допущенных к использованию на двигателях украинской бронетехники", – отметили в ведомстве.

В тендерном комитете Министерства обороны журналистам подтвердили существование признаков монополизма в сфере закупки танковых смазок для ВСУ.

"С танковым маслом действительно была создана монополия в пользу масла "Азмол" по такой же схеме, как и по вертолетному маслу: допуск к использованию в Вооруженных силах масла только одного производителя", – сказал собеседник.

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В СБУ сказали, что с сентября Государственное бюро расследований взялось за дело со смазочными маслами.

Народный депутат от ОПЗЖ Александр Пономарев имеет гражданство РФ. Официально все компании и связывающие с нардепом предприятия контролируют его родственники и знакомые. Так называемая бизнес-группа Пономарева насчитывает 35 компаний. Некоторые из них уже много лет оказывают существенное влияние на боеспособность украинской армии. На производстве смазочных масел специализируется главный актив бизнеса нардепа - компания "Агринол". Компания попала в громкий скандал. Ее проверяют на причастность к умышленной порче более 20 украинских танков 2017 года – из-за поставок некачественных смазочных масел.

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Дата
24
декабря

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