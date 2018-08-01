В Минфине объяснили, почему в госказне мало денег

И.о. министра финансов Оксана Маркарова: "Общая ликвидность является достаточной. Поэтому ситуация под контролем, все платежи идут и будут идти вовремя". Фото: capital.ua

Главной причиной малых остатков на Едином казначейском счете является невыполнение запланированных на первый квартал 2018 года заимствований в размере 56 млрд грн.

"По состоянию на начало августа на гривневом Едином казначейском счете действительно было 2 миллиарда гривен. Однако дополнительно на валютных счетах ГКСУ по состоянию на 1 августа есть эквивалент 20,9 миллиардов гривен. Они в стандартном отчете по ГКСУ в начале месяца не отображаются. Учитывая поденный план августа, Минфин не имел причин продавать валюту. Невыполнение запланированных на первый квартал 2018 года заимствований в размере 56 миллиардов гривен является главной причиной низкого уровня гривневого ЕКС", - написала в Facebook и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

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По ее словам, общая ликвидность является достаточной. Поэтому ситуация под контролем, все платежи идут и будут идти вовремя.

На начало августа 2018 года остатки средств на Едином казначейском счете составляли 1,99 млрд грн. Снизились до уровня января 2014-го. За месяц остатки средств на ЕКС сократились на 7,4 млрд грн. В то же время в прошлом году средств было в 22 раза больше - 44,06 млрд грн.