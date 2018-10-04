Украинский банк объяснил, почему не будет обслуживать карточки

5 и 6 октября Укрсиббанк ограничит операции с картами. Это связано с изменением номеров карточных счетов клиентов.

В результате могут временно ограничить доступ к операциям с картами банка в терминалах, банкоматах, кассах и интернете. Проблемы могут возникнуть с доступом к Ukrsib online, сообщила пресс-служба банка.

Автор: Укрсиббанк Клиентам автоматически будут открывать новые карточные счета с сохранением всех условий предварительного счета.

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Клиентам автоматически будут открывать новые карточные счета с сохранением всех условий предварительного счета. То есть все остатки на счетах, расходные лимиты по платежным картам или счетам, услуги и сервисы, тарифные условия будут перенесены, отметили в Укрсиббанке.

22 августа Альфа-Банк не обслуживал 2 млн своих платежных карт. На время перехода на новый процессинговый центр клиенты банка не могли рассчитываться через платежный терминал за товары и услуги. Также не могли снимать наличные в банкомате, перечислять средства на другую карту, пользоваться системой интернет-банкинга My Alfa-Bank.