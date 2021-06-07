Украинцам пообещали дешевый доллар

С прошлого понедельника официальный курс доллара снизился с 27,5 до 27,29 грн. Фото: pexels.com

На этой неделе курс доллара умеренно снизится. На межбанке доллар может торговаться вблизи 27 грн. Наличный доллар будут продавать по 26,9-27,1 грн.

"За прошедшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,8-1%", - говорит Вадим Иосуб, старший аналитик Alpari.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства

С прошлого понедельника официальный курс доллара снизился с 27,5 до 27,29 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.