Украина выполняет свои обязательства по внедрению рыночных отношений в сфере энергетики - Бойко

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко прокомментировала вопрос запуска с 1 июля нового рынка электроэнергии

Украина выполняет свои обязательства перед ЕС относительно имплементации Третьего энергопакета и внедрению рыночных отношений в сфере энергетики. Об этом заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталия Бойко, комментируя вопрос запуска с 1 июля нового рынка электроэнергии.

"Если мы отталкиваемся от энергетической стратегии, то в первую очередь до 2020 года мы должны имплементировать требования Третьего энергопакета. Третий энергопакет – это есть создание рыночных отношений", - заявила Наталия Бойко.

Заместитель министра отметила, что нужно еще немало сделать для успешного запуска рынка и на данное время правительство подготовило ряд решений, которые нуждаются в принятии Верховной Радой, поэтому в настоящий момент мяч на поле парламента.

"Это было успешное завершение переговоров по изменениям к 27-у приложению к Соглашению об ассоциации, в частности, с целью будущей рыночной интеграции рынков Украины к рынкам ЕС. Мы ожидаем ратификации Совета и ожидаем последующих решений относительно того, как вовремя имплементировать требования Третьего энергопакета", - отметила Бойко.

В то же время она считает, что существует риск политической турбулентности относительно внедрения рынка, который будет иметь негативное влияние на ситуацию в стране, отметила необходимость совместной работы всех участников процесса ради достижения результата.

"В настоящий момент существует два сложных процесса, которые негативно влияют на качество результатов. Первый – это политическая турбулентность, потому что мы понимаем, что очень часто профессиональные комментарии меняются на политические, а для сложных технических реформ это скорее минус, чем плюс. И второй аспект – это то, что в действительности это, действительно, очень сложная реформа. То есть, это реформа, которая оказалась, я думаю, сложнее, чем ожидали все участники процесса", - отметила Наталия Бойко.

Напомним, в соответствии с принятым Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии", новом рынке электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должен быть внедрен 1 июля 2019 года.