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понедельник, 24 января 2022 22:35

Украина собирается запустить все 15 блоков АЭС

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Украина собирается запустить все 15 блоков АЭС
В Украине будут запущены все блоки АЭС. Фото: Укринформ

НАЭК "Энергоатом" в ближайшие десять дней, в зависимости от температуры, планирует начать работу всех 15 энергоблоков своих четырех АЭС.

"Планируем в течение ближайших десяти дней в зависимости от температурных режимов подключения 15-го блока и взять рекордную нагрузку свыше 13 ГВт, чего, в принципе, никогда не было", - заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Gazeta.ua.

Эта мера беспрецедентна

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На сегодняшний день в энергосистеме Украины стабильно в работе 14 из имеющихся 15 атомных блоков, несущих нагрузку примерно 12,4 ГВт.

Согласно диспетчерской информации НЭК "Укрэнерго", на вечер понедельника АЭС работают с нагрузкой 12,5 ГВт.

Новая неделя пришла в Украину с морозной погодой. Ночью в большинстве областей предполагается морозная погода с температурой воздуха -7...13°C, днем ​​во вторник столбики термометров будут колебаться в пределах -3...8°C, на юге 0...-5°C.

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