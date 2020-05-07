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четверг, 07 мая 2020 11:27

Uber заявила о сокращениях: сколько людей потеряют работу

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Uber заявила о сокращениях: сколько людей потеряют работу
Увольнения сотрудников связаны с падением объема пассажирских перевозок. Фото: unsplash.com

Американская компания Uber Technologies заявила о сокращении штата сотрудников.

Работу потеряют 3,7 тыс. человек отдела клиентской поддержки и специалистов по подбору кадров. В то же время им выплатят помощь на общую сумму в размере $20 млн, говорят в компании.

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Увольнения сотрудников - вынужденные. Связанные с падением объема пассажирских перевозок. В связи с новостями о сокращении штата акции Uber подешевели на 3,2%.

Кроме того, о намерениях отказаться от базовой зарплаты в размере $1 млн заявил главный исполнительный директор компании Дара Хосровшахи.

Сервис доставки еды Uber Eats решил уже со следующего месяца прекратить свою деятельность в Украине. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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