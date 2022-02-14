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понедельник, 14 февраля 2022 10:49

Транзит нефтепродуктов через Украину в январе сократился на 60%

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Транзит нефтепродуктов через Украину в январе сократился на 60%
В 2021 г. транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге по территории Украины сократились на 42%


В январе 2022 г. объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 60% до 800 т по сравнению с январем-2021 (1,8 тыс. т). Со ссылкой на данные исследования Консалтинговой группы "А-95" об этом сообщает enkorr.

В частности, отмечается, что в прошлом месяце не производился транзит авиационного топлива, дизтоплива и мазута.

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Однако перевозка бензина в Молдову осталась на уровне января 2021 года – 200 т. Также транзитные поставки битума за отчетный период из России в Молдову составили 600 т, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

В 2021 г. транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге по территории Украины сократились на 42% - до 42,7 тыс. т, по сравнению с объемами 2020 г. (73,7 тыс. т).

"Укрзалізниця должна сосредоточиться на грузовых перевозках, чтобы зарабатывать деньги.

— У них странный подход к тарифообразованию на такие услуги, — считает эксперт по транспорту Дмитрий Беспалов, — формируют цену, отталкиваясь не от веса и расстояния, а от типа груза. Вероятно, так подыгрывают олигархам".

В грузовых перевозках "Укрзалізниця" проигрывает автомобильному транспорту.

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