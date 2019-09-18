Стратегия Госрыбагентства о переходе на украинское сырье необходима стране - эксперт

Кирилл Сазонов прокомментировал инициативу председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Ярослава Белова увеличить спрос на рыбную продукцию украинского происхождения

Cтратегия Госагентства рыбного хозяйства о переходе на украинское сырье необходима стране.

Об этом заявил Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

Он отреагировал на инициативу председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Ярослава Белова об увеличении спроса на рыбную продукцию украинского происхождения.

"Считаю, что данная тема является прекрасной для диалога, и главное - своевременной. Председатель Госрыбагентства Ярослав Белов предлагает обсудить развитие рыборазведения в Украине, поскольку существуют насущные вопросы для решения. Учитывая наши территории, с их реками, прудами и водохранилищами, мы закупаем рыбу за рубежом. В чем же смысл? - спрашивает эксперт. - даже управления исполнения наказаний проводит тендер и закупает импортный хек. Только в 2019 году государственные и коммунальные предприятия провели тендеров по закупке рыбы на 1 миллиард 255 миллионов гривен, и еще сотни других на сумму менее миллиона. И все это импорт".

Сазонов объясняет, почему сложились именно такие обстоятельства на рынке.

"Ситуация сложилась таким образом, что существуют условия, которые прописаны под рыбу, которую в Украине не разводят: сайра, минтай, тот же хек. Соответственно украинские хозяйства фактически выбиты из игры, и это при том, что у нас рыба ничем не уступает, является свежей и в любой момент можно посмотреть - где и как ее выращивают", - говорит Сазонов.

Из-за чего он призвал соответствующие структуры попытаться решить данный вопрос.

"Ориентация не на импорт, а на украинскую продукцию - очень интересный кейс для отечественного бизнеса. Поэтому необходимо развивать данное направление, создавать новые рабочие места и переходить от импорта рыбы к ее экспорту. Это позволит нам выровнять торговый баланс Украины, не выводя валюту из страны, а наоборот - получать ее за нашу же продукцию. Поэтому большое пожелание к Кабмину и парламенту - максимально упростить все процедурные моменты и дать отрасли "зеленый свет". Кстати, Ярослав Белов планирует организовать круглый стол на эту тему, я пойду обязательно", - подытожил Сазонов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал необходимость создания новых рабочих мест, а также развития и увеличения собственного украинского производства.