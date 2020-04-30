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четверг, 30 апреля 2020 10:27

Степанов рассказал, когда заработает бизнес в Украине

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Степанов рассказал, когда заработает бизнес в Украине
Бизнес в Украине планируют открыть после 11 мая. Фото: pixabay

После 11 мая планируется открытие остального бизнеса в Украине.

Для экономики также важно открытие рынков, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-брифинга.

По его словам, работа рынков также влияет и на цены продуктов.

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"Открытие продовольственных рынков - очень важный шаг. Рынки, на которых продается около 70% сельскохозяйственной продукции - очень важно для экономики и для цен на эти продукты. Мы нашли способ как их открыть, чтобы не было распространения коронавирусной болезни. Что касается остального бизнеса - мы планируем открывать с 11 мая ", - сказал Степанов.

Работу продовольственных рынков позволили с 1 мая 2020-го. Соответствующее решение Кабин принял на заседании правительства. Основным условием работы базаров является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

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Дата
30
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