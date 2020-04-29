Базары откроют 1 мая: при каких условиях

Чтобы рынок возобновил работу, должен быть зарегистрирован как производитель пищевой продукции. Фото: pexels.com

Работу продовольственных рынков позволили с 1 мая 2020-го.

Соответствующее решение Кабин принял на заседании правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Основным условием работы базаров является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

"Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность", - пояснил премьер.

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Чтобы рынок возобновил работу, должен быть зарегистрирован как производитель пищевой продукции. Работников и покупателей будут допускать только при наличии индивидуальной защиты и прохождения температура скрининга, говорится в условиях Минздрава.

На 10 кв. м должно находиться не более одного покупателя. Между рабочими местами продавцов расстояние должно составлять не менее 3 м. Каждые 3 часа нужно дезинфицировать рабочие поверхности, в конце рабочего дня - убирать все помещения. Возле базаров запрещается стихийная торговля.

В Украине 80% всей плодоовощной продукции сбывают через базары. На супермаркеты приходится не более 20%. В этом году из-за карантина большинство базаров временно закрыли. Фермерам нигде сбывать свою продукцию, поэтому цена упала. Часть урожая приходится выбрасывать.