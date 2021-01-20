Стало известно, сколько миллиардов потеряла туристическая отрасль в Украине 2020-го

Туристическая индустрия потеряла около 60 млрд грн в 2020 году. Фото:pexels

Из-за пандемии туристическая индустрия Украины 2020 года получила около 60 млрд грн убытков.

Об этом сообщило издание "Интерфакс-Украина".

"Спрос сегодня ниже, и убыток рынку нанесен существенный. Если в мире потери туристической отрасли составили около 800 миллиардов долларов, то в Украине, по нашим подсчетам, около 60 миллиардов гривен. Это убытки, которые отрасль понесла 2020 года", - отметила глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

Олеськив добавила, что подробные результаты туристической индустрии 2020-го агентство планирует обнародовать в начале февраля.

"Для Госагентства это будет один из приоритетов в новом году. В том бюджете, который мы имеем, а это 100 миллионов гривен, мы планируем значительную долю финансирования направить на создание Единого туристического реестра, где смогут зарегистрироваться все средства размещения и субъекты туристической деятельности, и получать оперативную статистику хотя бы ежемесячно", - сказала Олеськив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили, когда Украина хочет принять Олимпийские игры

В то же время она отметила, что в Украине все еще нет детальных статистических данных о туристическом рынке и его участниках.

Количество туристов, посетивших Египет за прошлый год, упало на 26,7%, то есть на 3,5 млн туристов - с 13,1 млн 2019-го.