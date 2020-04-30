Средняя пенсия выросла: сколько получают пенсионеры

Доля пенсионеров, получающих более 3000 грн, выросла с 29,1% до 32,7% pixabay.com

По состоянию на 1 апреля этого года доля украинцев, которые получают пенсию меньше 1500 грн, сократилась более чем в 25 раз по сравнению с аналогичной датой 2019-го – с 17,8% до 0,7%. При этом доля пенсионеров, которые получают более 3000 грн, выросла с 29,1% до 32,7%, следует из данных пресс-службы Пенсионного фонда в Facebook

Доли пенсионеров в зависимости от размера пенсии за год так изменились:

* размер пенсии от 1501 грн до 2000 грн: доля увеличилась с 25,2% до 33,4%, прирост составил 8,2%;

• 2001-3000 грн: с 27,9% до 33,2% (+5,3%);

* 3001-4000 грн: с 12,5% до 13,6% (+1,1%);

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* 4001-5000 грн: с 6,1% до 6,8% (+0,7%);

• 5001-10000 грн: с 8,6% до 9,9% (+1,3%);

* более 10 000 грн: с 1,9% до 2,4% (+0,5%).

Ранее в Пенсионном фонде сообщили об увеличении среднего размера пенсий. По состоянию на 1 апреля текущего года показатель достиг 3170,14 грн. Средний размер пенсионных выплат для 11,3 млн граждан вырос на 87,16 грн по сравнению с 1 января, когда показатель составлял 3082,98 грн.

В мае пенсии вырастут для 8,4 млн граждан. Пенсионеры получат на 11% больше за плановый перерасчет выплат, сообщила пресс-служба Минсоцполитики. В среднем добавят 260 грн до выплат пенсионерам по возрасту, тем, кто получает пенсию по инвалидности, потере кормильца, по выслуге лет.