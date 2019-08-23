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понедельник, 26 августа 2019 21:10

Сравнили зарплаты в городах-миллионниках

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В Украине больше всего работы в городах-миллионниках предлагают в сферах производства, продажи, торговли, IT. Ищут административный персонал, готовы трудоустраивать студентов.

Наибольшие зарплаты готовы платить в Киеве и Одессе. В то же время в столице наибольший разрыв между размером заработной платы, которую работодатели предлагают и которую работники хотят иметь. Так, украинцы претендуют почти на 20 тыс. грн зарплаты. Им обещают чуть более 14,5 тыс. грн, пишет The Point.

Автор: The Point
  Кандидаты просят большую заработную плату, чем работодатели указывают в вакансии.
Кандидаты просят большую заработную плату, чем работодатели указывают в вакансии.

В Одессе такая разница составляет 2 тыс. грн. Местные работодатели обещают почти 13 тыс. грн в месяц. Работники рассчитывают на 15 тыс. грн. Наименьший разрыв между зарплатам в Днепре и Харькове. Там работникам обещают платить в пределах 13 тыс. грн.

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Кандидаты просят большую заработную плату, чем работодатели указывают в вакансии. Тогда последним приходится или поднимать выплаты, или предлагать дополнительные бонусы в виде, например, бесплатных обедов.

В июне средняя зарплата в Украине составила 10 783 грн. Это более $400. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в следующем году средняя зарплата вырастет до $540. В 2021-м - до $620.

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26
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