Украинцам пообещали $500 зарплаты

В июне средняя зарплата в Украине составила 10 783 грн. Это более $400.

"В следующем году средняя зарплата вырастет до $540. В 2021-м - до $620", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, передает Інтерфакс.

Автор: facebook.com/volodymyrgroysman/ Средняя зарплата выросла за счет детенизации экономики.

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По его словам, с апреля 2016-го минимальная зарплата украинцев выросла втрое - до 4173 грн, или $150.

За второй квартал 2019-го в среднем на 9% выросли зарплаты в рабочих сферах. Больше всего - у строителей. Выплаты выросли на 2350 грн - до 14 350 грн в месяц. Работникам сферы логистики и транспорта платили 12 350 грн. В тройку самых высокооплачиваемых специальностей вошли производство и энергетика. Специалисты ежемесячно получали 10 000 грн.