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вторник, 20 августа 2019 21:10

Кому в Украине начали платить больше

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За второй квартал 2019-го в среднем на 9% выросли зарплаты в рабочих сферах. Больше всего - у строителей. Выплаты выросли на 2350 грн - до 14 350 грн в месяц.

Работникам сферы логистики и транспорта платили 12 350 грн. В тройку самых высокооплачиваемых специальностей вошли производство и энергетика. Специалисты ежемесячно получали 10 000 грн, передает olx.ua.

Автор: olx.ua
  В сфере строительства зарплаты ежеквартально растут на 20%.
В сфере строительства зарплаты ежеквартально растут на 20%.

В сфере строительства зарплаты ежеквартально растут на 20%. Для работников барно-ресторанной сферы выплаты повысили на 17%. Они в среднем получали 9100 грн. На 18% зарплату подняли в сельскохозяйственной сфере - до 9850 грн. Не изменились зарплаты домашнему персоналу - в среднем 9750 грн в месяц.

Больше всего работы во втором квартале предлагали в сфере торговли. Дефицит кадров также был в транспортной, ресторанной сферах.

Автор: olx.ua
  Больше всего предложений работы было в Киевской области - 22 900 вакансий.
Больше всего предложений работы было в Киевской области - 22 900 вакансий.

Традиционно больше всего предложений работы было в Киевской области - 22 900 вакансий. Втрое меньше предлагали в Одесской - 7700 вакансий. В Днепропетровской области разместили 7090 вакансий, Харьковской - 5189 вакансий.

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Чаще всего украинцы искали работу в сфере строительства, домашнего персонала. Интересовались удаленной работой и с ежедневной оплатой труда.

Средняя зарплата в Украине составила 10783 грн. Больше всего получают работники в Киеве - 15650 грн. Меньше всего платят в Кировоградской обл - в среднем 8574 грн, Черниговской обл - 8578.

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