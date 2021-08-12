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пятница, 13 августа 2021 21:10

Сравнили стоимость аренды жилья в городах-миллионниках

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Сравнили стоимость аренды жилья в городах-миллионниках
В Киеве зафиксировано наибольшее расхождение цен за аренду квартиры. Фото: pixabay.com

Аренда недвижимости в Киеве, Харькове и Днепре подорожала на 3%, по сравнению с весной. В Одессе цены выросли на 5%, Львове - 2%.

Киев

Средняя стоимость отдельной комнаты для аренды - 4500 грн. Самый дешевый вариант можно найти в Деснянском районе - 3100 грн в месяц. В Печерском районе такое жилье будет стоить 7500 грн - это на 23% больше, чем весной, сообщает OLX Недвижимость.

В Киеве зафиксировано наибольшее расхождение цен за аренду квартиры. Например, 1-комнатная на Троещине в среднем будет стоить 7 тыс. грн. На Печерске - 16 тыс, Оболони - 9 тыс, Подоле - 8,8 тыс. грн.

Харьков

Самое дешевое жилье находится в Московском и Немышлянском районах. Комнаты стоят 2,7 и 2,8 тыс. грн соответственно. В общем, аренда отдельной комнаты составляет 3 тыс. грн.

Арендовать однокомнатную квартиру можно от 5 тыс. грн. В центре города такое жилье будет стоить на 50% дороже.

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Днепр

Самые бюджетные комнаты находятся в Новокадацком районе - 2200 грн. Средняя цена по городу - 2400. Аренда однокомнатной квартиры стоит 4-8,5 тыс. грн.

Одесса

В Одессе комнату можно найти в среднем за 2800 грн. Стоимость аренды целой квартиры зависит от близости к морю и центру города. Самые дорогие варианты в Приморском районе. Однокомнатная здесь будет стоить 8,5 тыс. грн. В отдаленном Суворовском районе можно снять такое жилье за 5,5 тыс.

Львов

Бюджетное жилье можно найти в любом районе. Комнаты стоят от 2500 грн. В городе наименьшая разница стоимости квартир для аренды между центральными районами и отдаленными. За однокомнатную квартиру в среднем платят 7,5 тыс. грн.

В июле 1-комнатную квартиру площадью 35 кв м на ул. Радужной в Днепровском районе арендовали за 6500 грн. За аренду 1-комнатной квартиры площадью 43 кв м на ул. Васильковской в Голосеевском районе заплатили 13 500 грн. За 13 770 грн. арендовали 2-комнатную квартиру площадью 64 кв м на ул. Семьи Кульженко в Святошинском районе.

"Рынок аренды активный, наблюдается коррекция арендных ставок - рост в пределах 5-10%. Интерес арендаторов сместился в сторону квартир с современным ремонтом в стиле хай-тек, модерн, лофт. Арендуют квартиры в новых домах с современным ремонтом", - отмечает Елена Биберова, директор агентства.

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Дата
13
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