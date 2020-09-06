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воскресенье, 06 сентября 2020 12:47

Сообщили курс доллара на ближайшую неделю

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Сообщили курс доллара на ближайшую неделю
Курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,46 до 27,69 грн (+ 0,8%). Фото: НБУ

В течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,9-28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8 / 28,0 грн. Об этом сообщил Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари в комментарии РБК-Украина.

Так, за прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,7-0,8%.

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"С пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,46 до 27,69 грн (+ 0,8%). Спрос / предложение доллара на межбанке, по данным компании" Укрдилинг ", по это же время выросли с 27,48 / 27,50 до 27,71 / 27,73 (+ 0,8%). Средние курсы покупки / продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,38 / 27,60 до 27 57 / 27,79 (+ 0,7%). При этом спрэд между средним продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8% ", - рассказал Иосуб.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины на 4 сентября установил курс доллара на уровне 27,69 грн. Евро подешевел на 6 коп. стоит 32,73 грн.

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Дата
06
сентября

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