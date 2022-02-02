Шмигаль: ВВП Украины в 2021 году вырос более чем на 3%

ВВП вырос на 3% Фото:facebook.com/KabminUA

В прошлом году зафиксирован рекордный ВВП более чем на 3%, что составляет $195 млрд.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время ежегодной встречи компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.

"Имеем абсолютное перевыполнение бюджета за прошлый год, при этом нагрузка на бизнес в процентном соотношении падает из года в год. Есть рост реальных доходов населения на 6 процентов", - отметил Шмыгаль и добавил, что средняя заработная плата в Украине в декабре 2021 года достигла почти $600.

Премьер заявил и о росте ИТ-сектора.

"Прирост до 5 миллиардов долларов в 2020 году и 7 миллиардов долларов в 2021 году. Сегодня украинский ИТ-сервис становится одним из главных игроков на ИТ-карте Европы", - сказал Шмыгаль.

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Строительная отрасль, по словам главы правительства, выросла почти на 6%. Он подчеркнул, что государство будет активно развивать это направление через программы доступного ипотечного кредитования и реализацию большого количества инфраструктурных проектов.

Также премьер-министр отметил рекордные показатели экспорта - $68 млрд, рост почти на 40%.

Шмыгаль добавил, что государство будет в дальнейшем работать над улучшением инвестиционного климата, чтобы бизнесу становилось в Украине проще и комфортнее. Он считает, что поддержка международных партнеров Украины чрезвычайно важна и беспрецедентна в настоящее время.

Прогноз роста реального ВВП на 2022 год был пересмотрен с 3,8% до 3,4%. Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко. Экономику будут поддерживать потребительский спрос и все еще благоприятные условия торговли.