НБУ пересмотрел прогноз роста ВВП

ВВП не будет расти как прогнозировали ранее. Фото: pixabay.com

Прогноз роста реального ВВП на 2022 год был пересмотрен с 3,8% до 3,4%.

Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Экономику будут поддерживать потребительский спрос и все еще благоприятные условия торговли.

А помешать будут:

- напряженная геополитическая ситуация, что будет негативно влиять на инвестиционные решения;

- ощутимые последствия коронакризиса;

- сравнительно высокие цены на энергоносители;

- дефицит отдельных видов сырья, особенно в первом полугодии.

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В 2023-2024 годах рост реального ВВП ускорится до около 4% в год, прогнозирует Кирилл Шевченко. Достичь такого показателя можно будет, если:

- в течение текущего года стабилизируется геополитическая ситуация;

- удастся преодолеть негативные эффекты пандемии;

- мировая экономика продолжит расти;

- сохранятся благоприятные условия для торговли.

Дефицит текущего счета в этом году расширится до 3,3% от ВВП и до 3,3–3,5% от ВВП в последующие годы в результате оживления внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного, считают в НБУ.

20 января Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 10 % годовых. Регулятор таким образом пытается вернуть инфляцию в целевой диапазон и удержать под контролем инфляционные ожидания.