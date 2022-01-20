НБУ пересмотрел прогноз роста ВВП

Прогноз роста реального ВВП на 2022 год был пересмотрен с 3,8% до 3,4%.
Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко.
Экономику будут поддерживать потребительский спрос и все еще благоприятные условия торговли.
А помешать будут:
- напряженная геополитическая ситуация, что будет негативно влиять на инвестиционные решения;
- ощутимые последствия коронакризиса;
- сравнительно высокие цены на энергоносители;
- дефицит отдельных видов сырья, особенно в первом полугодии.
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В 2023-2024 годах рост реального ВВП ускорится до около 4% в год, прогнозирует Кирилл Шевченко. Достичь такого показателя можно будет, если:
- в течение текущего года стабилизируется геополитическая ситуация;
- удастся преодолеть негативные эффекты пандемии;
- мировая экономика продолжит расти;
- сохранятся благоприятные условия для торговли.
Дефицит текущего счета в этом году расширится до 3,3% от ВВП и до 3,3–3,5% от ВВП в последующие годы в результате оживления внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного, считают в НБУ.
20 января Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 10 % годовых.
Регулятор таким образом пытается вернуть инфляцию в целевой диапазон и удержать под контролем инфляционные ожидания.
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