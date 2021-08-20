Школьные товары берут по минимуму. Родители не уверены, что дети будут учиться

Предприниматели, торгующие товарами в школу, жалуются на снижение продаж в этом году. Говорят - украинцы не спешат скупаться, боятся очередного локдауна. Цены на канцелярию и школьную одежду не изменились по сравнению с прошлым годом.

На Центральном рынке в Полтаве тетради на 12 листов стоят от 5 грн, на 18 - 7 грн. Деревянные линейки продают по 10 грн, ручки от 5, цветные карандаши по 30, пластилин - 35, резинка, точилка - 10 грн, набор кистей - 35 грн. Краски-гуашь - 80 грн, обложки для тетрадей - 2 грн за 10 шт. Дневники предлагают по 20, 30, 70 грн. Сумки для спортивной формы и сменной обуви стоят 75 грн.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Продавщица Светлана Мальцева на Центральном рынке Полтавы продает канцтовары

Продавцы пьют кофе, некоторые скучают. Покупателей нет. Редкие прохожие смотрят бегло на товар и идут дальше.

"В самых дорогих дневниках есть математические формулы, таблица умножения, правила по различным предметам, табель, интересности. На них и спрос больше. Дешевых вообще никто не хочет покупать. Люди боятся локдауна. Много канцтоваров у школьников осталось с прошлого года. Дети мало учились. Продажи в этом году упали на половину. Берут по пять тетрадей в линейку и клетку, две ручки, два карандаша, обложки на тетради. Изредка пенал и дневник. Скромно. Потому что родители не уверены, что дети будут учиться", - рассказывает продавщица Светлана Мальцева, 67 лет.

В прошлом году на рынке в это время было вдвое больше покупателей, добавляет она.

"Может, до ноября дети походят в школу и все. В прошлом году цены на школьные товары были такие же. Нет смысла их поднимать. Люди берут по минимуму. Это раньше ходили на школьные ярмарки, а сейчас все можно докупить после начала обучения. И канцелярия продается повсюду: на рынках, в продуктовых супермаркетах, дешевых магазинах, таких как Аврора", - говорит Светлана Леонидовна.

"Я забегала на днях в тот магазин. Люди там пакетами набирают дешевые тетради. Тетрадь с цветной обложкой - по 1,50 гривны, а на рынке такая стоит 5 гривен", - выглядывает из соседней палатки с сумками продавец Любовь Дудник, 39 лет. Половина ее товара - школьные портфели.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Рюкзаки покупают только для первоклассников, говорит продавщица Любовь Дудник

"Рюкзаки покупают только для первоклассников. По старших говорят - есть прошлогодний. Для первоклассников некоторые берут ортопедические. Но в основном покупают простенькие. Ортопедические стоят 650 гривен, а обычные - 350. Я считаю, что ортопедический на первый класс очень большой будет. И он тяжелый для ребенка. Одевает школьник, у которого рост чуть более метра, а рюкзак висит гораздо ниже пояса. На первый класс надо брать небольшой. Чтобы влезли карандашики, альбомы. А все остальное есть в классе", - рассуждает Любовь Николаевна.

По словам продавцов, продажи школьных рюкзаков упали на 70%.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Рюкзаки с ортопедической спинкой на рынке стоят от 650 гривен, мягкие - по 350 гривен

"В прошлом году я перед школой продала 74 рюкзака, а сейчас пока девять. Больше покупают дорожных сумок для студентов", - добавляет Любовь Дудник.

"Нет торговли, нет желания говорить, - говорит продавщица у другого киоска с рюкзаками и сумками, имени не называет. - Все на морях, в лагерях. Рюкзаки в закупке дорогие. Их берут мало. Ортопедические у меня по 1800 гривен, а с мягкой спинкой - 350. Их покупают для детей от первого до четвертого класса. Детям от пятого класса берут редко. А то вдруг что, они первые идут на карантин. А для старшеклассников будут что-то искать за несколько дней до сентября. Так было всегда, они не спешат".

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Классический костюм на мальчика на рынке стоит от 500 грн

Классический костюм на мальчика на рынке стоит от 500 грн.

"Есть брючные костюмы по 1100 гривен. Там лучшее качество, надежная торговая марка. Шьют в Миргороде. Из-за карантина все изменилось в худшую сторону. Нет людей вообще. Каждый боится, будет ли школа, еще думают. В прошлом году покупали больше одежды детям", - говорит продавщица. Не называется.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Фирменные брючные костюмы на мальчиков на рынке продают по 1100 гривен

Юбки классического стиля продает по 250-350 грн, блузки на девочку - по 300-350 грн, рубашка на мальчика - 350 грн, брюки - 350 грн. 725 грн будет стоить комплект из юбки и блузки с коротким рукавом для девочки. Сарафан - 300-625 грн. Вышиванки стоят от 450-600 грн. Вышитое платье обойдется от 850 грн.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО 725 грн будет стоить комплект из юбки и блузки с коротким рукавом для девочки

"На первый класс ребенку берут все по одному - юбку и блузку девушкам, брюки и рубашку - мальчикам. Формы не требуют, главное, чтобы ребенку удобно было. Больше скупаются для детей младшей школы. Месяц школьники точно проходят, одежда все равно нужна", - добавляет она.

В специализированном магазине канцтоваров в Полтаве альбомы для рисования по 25 грн. Школьные дневники в твердой обложке стоят 40 грн, тетради на 12 листов - 3,50 грн. Набор цветных карандашей обойдется в 50-75 грн, ручки - 5-7 грн, простые карандаши - по 8 грн.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Вышиванки стоят от 450-600 гривен. Вышитое платье обойдется от 850 гривен

У одной из полок 36-летняя Юлия Ярославская выбирает тетради для 10-летнего сына Никиты.

"Куплю сейчас две тетради в клеточку, две в линию и ручку с карандашом. Дневник взяла в АТБ еще в июле за 40 гривен, потому что просто понравился. Сын увлекается футболом, а на обложке нарисованы мячи. Рюкзак у малого фирмы Adidas еще с прошлого года остался. Специально для школы не покупаю уже года два. Никакой одежды не буду брать. У сына есть кроссовки, черные джинсы и несколько футболок. Сейчас такая школа, что нет смысла покупать какие-то пиджаки и брюки. Если захочет - пойдет на уроки в спортивном костюме. Уже исчезла традиция скупаться в школу на специальных ярмарках. Все доступно в сетевых магазинах и через интернет. Я скупаюсь на распродажах. Для меня главное, чтобы ребенку было удобно", - рассказывает Юлия.

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Комплект необходимых вещей в школу для мальчика обойдется в 2428 грн, для девочки - в 2388 грн. Одежда для мальчика обойдется минимум в 1450 грн. Это на 7% дороже прошлогоднего показателя. За эти деньги можно купить две рубашки по 150 грн, брюки за 200 грн, туфли за 300 грн, а также спортивный костюм с кроссовками за 300 и 350 грн соответственно. Об этом сообщают аналитики OLX.