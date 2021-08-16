Сколько стоит собрать ребенка в школу и как сэкономить - советы экспертов

Комплект необходимых вещей в школу для мальчика обойдется в 2428 грн, для девочки - в 2388 грн.

"Одежда для мальчика обойдется минимум в 1450 грн. Это на 7% дороже прошлогоднего показателя. За эти деньги можно купить 2 рубашки по 150 грн, брюки за 200 грн, туфли за 300 грн, а также спортивный костюм с кроссовками за 300 и 350 грн соответственно", - сообщают аналитики OLX.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО В случае карантина школьников придется обеспечить планшетом или ноутбуком и наушниками

Одеть в школу девочку дешевле. Комплект для нее обойдется в 1410 грн. До минимального девичьего гардероба входят: 2 блузки по 180 грн каждая, юбка за 200 грн, туфли стоимостью 250 грн, спортивный костюм и кроссовки по 300 грн. В прошлом году такой комплект стоил на 10 грн меньше.

Родители могут сэкономить 50% расходов, если купят бывшую в употреблении одежду. Тогда стоимость составит 650 грн для мальчика и 750 грн для девочки.

Минимальная цена на минимальный набор канцтоваров в этом году составит 211 грн. Сюда входят 10 тетрадей на 18 листов по 4 грн, 3 шариковые ручки по цене от 1 грн 20 коп. до 120 грн. 2 карандаша стоят от 3 до 50 грн. Линейка обийдется от 2 до 100 грн, набор фломастеров от 20 до 190 грн. За пенал и дневник надо будет заплатить примерно по 80 и 60 грн соответственно.

"В среднем новый рюкзак обойдется в 460 грн, бывшего употребления - в 250 грн. Новая сумка для обуви будет стоить около 135 грн, а та, что была в использовании, - 97 грн. Также некоторые из родителей советуют прихватить и ланчбокс за 172 грн", - советуют аналитики OLX.

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В случае карантина школьников придется обеспечить планшетом или ноутбуком и наушниками. В среднем новый ноутбук будет стоить 11300 грн, планшет - 2770 грн, а беспроводные наушники - 970 грн. Старая техника обойдется в среднем в 6400 грн, 1320 грн и 880 грн соответственно.

В центре Киева начала работу школьная ярмарка. Работать будет в выходные с 9:00 до 20:00. В Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА пообещали, что цены будут ниже на 15-20%, чем в розничной сети. Купить можно принадлежности и одежду для школьников.