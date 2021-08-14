"Вещи из Хмельницкого, а цены импортные" - как работает школьный базар в центре Киева

В центре Киева начала работу школьная ярмарка. Работать будет в выходные 14-15 августа с 9:00 до 20:00. В Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА пообещали, что цены будут ниже на 15-20%, чем в розничной сети. Купить можно принадлежности и одежду для школьников.

На столичной станции метро Крещатик дети за руки держат взрослых. Родители спешат одеть своих чад к первому сентября. Дистанционного обучения в этом году не будет, а следовательно форму покупать придется.

В 9:00, в субботу, на ул. Крещатик и ул. Академика Городокского открылась школьная ярмарка. Здесь разместили более 40 торговых палаток с логотипом коммунального предприятия "Киевский магазин".

"Недорогая цена аренды, за два дня платим 2700 гривен, - говорит владелица швейной фабрики Елена. Женщина одета в вышиванку собственного производства, на ярмарку приехала со Львова. - Тренд на вышиванки появился после Майдана. Тогда и основали бизнес".

Автор: Лилия Мыцко Работают без масок, однако в некоторых палатках есть антисептические средства

Предприятием занимается вместе с дочкой и мужем. Сначала изготавливали только детские рубашки, сейчас одевают и взрослых.

"Приехали, потому что нужно после карантина зарабатывать, не было тогда продаж совсем, - рассказывает женщина. Предлагает примерить льняное платье с серебряным люрексом за 5400 грн. - Участвуем в мероприятиях, фестивалях, имеем копейку. Цены с 2020 года не повышали, надо распродать вещи. Дорогие изготавливаем под заказ, потому что не так много работниц: не умеют работать с машинками".

Цены с 2020 года не повышали

На ярмарке продают школьную форму. Блузки и юбки можно купить в среднем от 500 грн. Платья и жакеты значительно дороже - от 900 грн. Ботинки стоят от 350 грн в зависимости от качества и фасона.

"Покупателей мало, утром не было, а под вечер хоть начали ходить, - жалуется продавец канцелярии Иван, на вид лет 40. - Цены такие же, как и в магазинах, дешевле не ставили".

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Стоимость тетрадей стартует от 6 грн. За большее количество страниц отдать придется дороже. Покупают поштучно.

Автор: Лилия Мыцко Предлагают скидки и акционные товары. Однако цены не сильно отличаются от розничных

"Нам в школе сказали не покупать обычных много, заказываем печатные, - говорит Виктория, мама 7-летнего Максима. Пришли на ярмарку всей семьей. - Заплатили 500 грн. Здесь покупаем только ручки, пенал, карандаши и другие принадлежности".

Для клиетов предлагают скидки. -50% от цены, на вторую единицу -20%. Заманивают акциями покупателей.

"Мне нужна только одна ручка", - говорит женщина в розовых очках. Покупает ручку с унитазом на колпачке.

"Берите три - будет скидка 20% на все, - уверяют продавцы. - Вот эту с авокадо, затем можно заменить заряд".

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"Только канцелярия стоила около 1500 тысячи, - говорит мама первоклашки Ольга и прячет новые тетради в эко-сумку. - У нас многодетная семья, выделяют две тысячи от государства, чтобы собраться в школу. Но за те деньги ничего не купишь нормального".

Портфели на ярмарке стоят от 400 до 1500 грн. Для маленьких детей советуют выбирать каркасные с ортопедической спинкой - они дороже.

"Произведенов Хмельницком", - показывает женщине в длинном платье клетчатую юбку продавец Наталья.

"Производитель Хмельницкий, а цены импортные", - недовольно отвечает клиентка. Берет за руку дочь и тянет за собой.

Автор: Лилия Мыцко Портфели стоят от 400 грн, есть и за 1500 грн - с ортопедической спинкой. Их берут для самых маленьких

"Покупают немного, - вздыхает Наталья. - Цены ставим такие же, как и в магазинах. Наибольшая покупка сегодня была на две тысячи".

Продают на базаре и мороженое - от крупных украинских производителей. Есть палатки с книгами, подходят к ним редко. Наибольший ажиотаж у прилавков с игрушками.

Потратила на все около 10 тысяч гривен

"Потратила на все около 10 тысяч гривен, но выбирала вещи средней цены, - говорит Алена в солнцезащитных очках. К первому классу готовит 6-летнего сына Игоря, на руках держит младшего - годовалого Рому. - Купила несколько пар брюк, пиджак за 800 грн. Сразу белые рубашку и тенниску на разную погоду. Спортивный костюм и кроссовки взяла. Но еще надо докупить свитера и зимнюю одежду.

Это все только на один год, потому что расти будет. Покупала в основном в магазинчиках, потому что в интернете трудно подобрать размер. Очень дорого, собирали деньги заранее, потому что бывший муж не помогает финансово, приходится крутиться".

Фото: Лилия Мыцко

Около 17:00 людей на площади увеличилось, но проходят мимо. В основном прицениваются. Мужчина с золотой цепью на шее через видеосвязь советуется с женой. Выбирают платье для дочери. От удушающей жары спасаются в тени.

"Мама, там готовят лимонады, идем туда", - говорит мальчик, на вид лет восемь. На голове - кепка задом-наперед, в руках несет тяжелый пакет с тетрадями.

В Минздраве недавно определили норму, при соблюдении которой учебные заведения смогут учиться в нормальном режиме. Для этого 80% педагогического коллектива в школах должны быть вакцинированы. Требование будет действовать в желтой, оранжевой и красной зонах эпидопасности. В Ивано-Франковске мэр предлагает платить премии педагогам за прохождение полного курса вакцинации.