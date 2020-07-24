Сколько заробитчан хотят остаться жить в Польше

Год или меньше в Польше готовы работать 23% опрошенных украинских заробитчан. Фото: pixabay.com

24% украинских заробитчан хотят остаться работать и жить в Польше на постоянной основе.

На срок от 3 лет работать в Польше готовы 52% респондентов. В 2015-м таких было 8%. В то же время тогда 80% украинских заробитчан хотели работать в Варшаве меньше года, свидетельствует исследование Национального банка Польши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У украинских заробитчан обнаружили коронавирус

Год или меньше в Польше готовы работать 23% опрошенных украинских заробитчан.

За полгода из Польши выдворили 4418 граждан Украины. Это на 55% меньше, чем за такой же период 2019 года. По данным Пограничной службы Польши, в І квартале этого года административные решения об оставлении территории Польши получили 3587 украинцев, а во ІІ - 831 человек.