Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев

Из Польши выдворили 4418 украинцев. Фото: mukachevo.net

За пол года из Польши выдворили 4418 граждан Украины. Это на 55% меньше, чем за такой же период 2019 года.

По данным Пограничной службы Польши, в первом квартале этого года административные решения об оставлении территории Польши получили 3587 украинцев, а во втором - 831 человек, пишет Укринформ.

Кроме того, в первом квартале на польско-украинской границе отказано во въезде в Польшу 17341 лицу, что почти на 40% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

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На так называемом "зеленой границе" вне пунктов пропуска польско-украинский отрезок границы в первом полугодии этого года попыталась пересечь 41 человек, что на 55% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

В польском селе Погожице в Малопольском воеводстве подожгли хостел с украинскими рабочими. В результате пожара никто не пострадал. Людей удалось быстро вывести из горящего здания. В то время там жили 12 человек.