Сколько заплатили за пользование улучшенными камерами в СИЗО

Услугой воспользовались в 13 следственных изоляторах. Фото: pixabay.com

За пользование камерами с улучшенными условиями суммарно заплатили более 454 тыс. грн. Больше всего средств отдали в Киеве, Полтаве и Запорожье.

По состоянию на 5 августа этой услугой воспользовались в 13 следственных изоляторах, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Самые большие суммы выплатили за пользование платными камерами Киевского следственного изолятора, Полтавского учреждения исполнения наказаний и Запорожского следственного изолятора. Эти 3 учреждения вместе получили более 365 тысяч гривен", - говорят в Минюсте.

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По их словам, меньше всего средств получили в Вольнянском учреждении исполнения наказаний - 3,3 тыс. грн.

Министерство юстиции введет новую услугу - подарочные сертификаты на использование платных услуг для заключенных в следственных изоляторах. Приобрести сертификат можно в онлайн-режиме через компьютер или телефон.