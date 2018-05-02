Сколько военных получили повышенные пенсии

В апреле на выплату перечисленных пенсий для военных направили 27,2 млрд грн. Фото: УНІАН

В Украине 463,4 тыс. пенсионеров-силовиков получили повышенные пенсии.

25 апреля закончился процесс пересчета выплат военным. В апреле они уже получили повышенные пенсии. С мая выплаты будут поступать в обновленном виде в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

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В апреле на выплату перечисленных пенсий для военных направили 27,2 млрд грн.

На повышение военных пенсий потребуется около 10 млрд грн. Начислять их будут по старой формуле. Если есть 20 лет стажа, военнослужащий на пенсии имеет право на 50% от своей зарплаты, сотрудник полиции - 55%. За каждый год стажа свыше 20 лет пенсия будет увеличиваться на 3%. В то же время она не может быть ниже минимальной и выше 70% от зарплаты.