Сколько стоит приготовить вареники с картошкой

Приготовление вареников подорожало на 40%. Фото: picantecooking.com

Вареники с картофелем стали менее доступными украинцам. За год их стоимость более чем в 4 раза опередила инфляцию, - выросла на 40%. Инфляция достигла 8,9%.

"Чтобы приготовить вареники с картошкой для семьи из 4 человек, нужно 1 килограмм картофеля, 800 граммов муки, 250 граммов лука, 200 граммов сметаны. Понадобится 50 граммов масла, яйцо, соль и перец по вкусу. Так, килограмм картофеля в мае 2018-го стоил 8,8 гривен. Сейчас - 15 гривен", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Мука подорожала с 9,7 до 12,1 грн за 800 г. Лук вырос в цене в 5 раз - с 1,7 до 8,6 грн за 250 г.

Сметана добавила 15%. Стоит 16,7 грн за 200 г. Масло продают по 1,7 грн за 50 мл. В мае прошлого столько же стоило 1,6 грн.

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Яйца подешевели на 23%. В прошлом году яйцо стоило 3,1 грн, сейчас - 2,4 грн.

"Подорожание вареников опередило не только инфляцию, но и рост пенсий и заработных плат в Украине", - подытожил Дорошенко.

В апреле украинцы на среднюю зарплату могли купить меньше мясных продуктов, чем в январе. В то же время покупательная способность пенсионеров за это время немного выросла.