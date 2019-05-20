Сколько мяса на зарплату могут купить украинцы

В январе на среднюю зарплату можно было купить больше свинины, чем в апреле. Фото: obyektiv.press

В апреле украинцы на среднюю зарплату могли купить меньше мясных продуктов, чем в январе. В то же время покупательная способность пенсионеров за это время немного выросла.

"Взяли среднюю заработную плату по стране по данным Госстата за декабрь 2018-го - 10 573 гривен и за март 2019-го - 10 237 гривен. Сравнивали зарплату с ценами на мясо на начало января и конец апреля 2019 года по данным собственного мониторинга . Также сравнили среднюю пенсию на 1 января 2019-го - 2648 гривен и на 1 апреля - 2943 гривен", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, у пенсионеров покупательная способность выросла из-за повышения средних выплат в первом квартале на 11%. В то же время средняя зарплата украинцев за это время уменьшилась на 3%.

Так, на среднюю зарплату в январе украинцы могли купить 144 кг мороженой рыбы. В апреле - 136 кг. Пенсионер в начале года мог позволить себе 36 кг рыбы, в апреле - 39 кг.

Такая же ситуация с вареной колбасой. Покупательная способность работающих упала с 112 до 107 кг. А пенсионеров выросла с 28 до 31 кг.

"В январе средней зарплаты можно было приобрести 121 килограмм сала. В апреле - 116. На пенсию граждане в апреле покупали 33 килограмма. А в январе - 30 килограммов", - считает эксперт.

Куриной тушки пенсионеры в январе могли купить 47 кг, в апреле - 51 кг. Покупательная способность работающих упала с 186 до 179 кг.

На начало года работник мог приобрести 87 кг свинины, на конец апреля - 84 кг. Пенсионер в январе мог позволить себе 22 кг свинины, в апреле - 24 кг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько хлеба можно купить за зарплату и пенсию украинцев

Покупательная способность работников в курятине упала с 102 до 99 кг. Пенсионеров наоборот выросла - с 26 до 29 кг.

Средней зарплаты в апреле хватало на 77 кг говядины. В январе - 79 кг. На пенсию в апреле можно было купить 22 кг говядины. В январе - 20 кг.

"Ежегодно в декабре видим наибольший показатель средней зарплаты, который потом резко уменьшается в январе. К уровню предыдущего года средняя плата по стране возвращается в лучшем случае в июле, а иногда только в октябре. Высокий декабрьский показатель является предметом гордости правительства. Однако потом видим падение реальной покупательной способности работающих в течение многих месяцев. Кроме того, должны считать действительно средний заработок, а для этого необходимо отвергать высокие зарплаты, как, например, у главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева и низкие. Тогда выяснится, что средний показатель ниже, чем мы об этом знаем, на 20-30%", - объясняет Алексей Дорошенко.

В апреле подорожали 77% социальных продуктов. Лидером подорожания стала капуста. Добавила 43,3% к цене. Лук вырос на 29,7%, свекла - 16,7%, морковь - 14,9%. Пшено добавило 14,8%, передает Госстат.