Сколько мяса на зарплату могут купить украинцы

 
Ексклюзивы
1/5
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 1800
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 873
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1557
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3403
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6633
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 66596
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1197
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1494
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2457
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 828
Фото
Все фото
3
3
9
5
4
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Что украинцы дарят на праздники
Что украинцы дарят на праздники
Видео
Все видео
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие
Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие
Витко инициировал законопроект об уголовной ответственности за отключения социальных объектов от газа в отопительный период
Витко инициировал законопроект об уголовной ответственности за отключения социальных объектов от газа в отопительный период
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 504
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 954
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1863
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9837
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 297
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
понедельник, 20 мая 2019 21:10

Сколько мяса на зарплату могут купить украинцы

  Комментировать
Сколько мяса на зарплату могут купить украинцы
В январе на среднюю зарплату можно было купить больше свинины, чем в апреле. Фото: obyektiv.press

В апреле украинцы на среднюю зарплату могли купить меньше мясных продуктов, чем в январе. В то же время покупательная способность пенсионеров за это время немного выросла.

"Взяли среднюю заработную плату по стране по данным Госстата за декабрь 2018-го - 10 573 гривен и за март 2019-го - 10 237 гривен. Сравнивали зарплату с ценами на мясо на начало января и конец апреля 2019 года по данным собственного мониторинга . Также сравнили среднюю пенсию на 1 января 2019-го - 2648 гривен и на 1 апреля - 2943 гривен", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, у пенсионеров покупательная способность выросла из-за повышения средних выплат в первом квартале на 11%. В то же время средняя зарплата украинцев за это время уменьшилась на 3%.

Так, на среднюю зарплату в январе украинцы могли купить 144 кг мороженой рыбы. В апреле - 136 кг. Пенсионер в начале года мог позволить себе 36 кг рыбы, в апреле - 39 кг.

Такая же ситуация с вареной колбасой. Покупательная способность работающих упала с 112 до 107 кг. А пенсионеров выросла с 28 до 31 кг.

"В январе средней зарплаты можно было приобрести 121 килограмм сала. В апреле - 116. На пенсию граждане в апреле покупали 33 килограмма. А в январе - 30 килограммов", - считает эксперт.

Куриной тушки пенсионеры в январе могли купить 47 кг, в апреле - 51 кг. Покупательная способность работающих упала с 186 до 179 кг.

На начало года работник мог приобрести 87 кг свинины, на конец апреля - 84 кг. Пенсионер в январе мог позволить себе 22 кг свинины, в апреле - 24 кг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько хлеба можно купить за зарплату и пенсию украинцев

Покупательная способность работников в курятине упала с 102 до 99 кг. Пенсионеров наоборот выросла - с 26 до 29 кг.

Средней зарплаты в апреле хватало на 77 кг говядины. В январе - 79 кг. На пенсию в апреле можно было купить 22 кг говядины. В январе - 20 кг.

"Ежегодно в декабре видим наибольший показатель средней зарплаты, который потом резко уменьшается в январе. К уровню предыдущего года средняя плата по стране возвращается в лучшем случае в июле, а иногда только в октябре. Высокий декабрьский показатель является предметом гордости правительства. Однако потом видим падение реальной покупательной способности работающих в течение многих месяцев. Кроме того, должны считать действительно средний заработок, а для этого необходимо отвергать высокие зарплаты, как, например, у главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева и низкие. Тогда выяснится, что средний показатель ниже, чем мы об этом знаем, на 20-30%", - объясняет Алексей Дорошенко.

В апреле подорожали 77% социальных продуктов. Лидером подорожания стала капуста. Добавила 43,3% к цене. Лук вырос на 29,7%, свекла - 16,7%, морковь - 14,9%. Пшено добавило 14,8%, передает Госстат.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько мяса на зарплату могут купить украинцы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

76 банков и более 8 тыс. отделений: в Украине отмечают День банковского работника

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 1 Просмотров: 1173080
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 83501
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 2 Просмотров: 49755
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции 1 Просмотров: 17097
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 5 Просмотров: 16821
Экономика
Назвали город с самыми большими зарплатами в мире
Назвали город с самыми большими зарплатами в мире Просмотров: 675
Когда Украина получит транш МВФ: в Еврокомиссии назвали условие
Когда Украина получит транш МВФ: в Еврокомиссии назвали условие Просмотров: 612
Газовых переговоров не будет: Нафтогаз объяснил причину
Газовых переговоров не будет: Нафтогаз объяснил причину Просмотров: 693
Нашли способ избавиться от недобросовестных риелторов
Нашли способ избавиться от недобросовестных риелторов Просмотров: 243
Опубликовали рейтинг крупнейших мировых корпораций
Опубликовали рейтинг крупнейших мировых корпораций Просмотров: 207
Больше всего комментируют
11
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
10
Зеленский распускает Раду
5
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
5
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
3
Пора возвращаться: в Украину приехал экс-заместитель администрации Януковича
Голосов: 20414
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua