Сколько платят за гектар земли

В Украине аренда паев вдвое дороже, чем в странах ЕС. Фото: zmi.ck.ua

В Украине аренда земельных паев ежегодно дорожает на 10%. По данным Держгеокадастра, в прошлом году в среднем составила 1613 грн/га. Правда фактически стоила 2700 грн, или 100-110 евро/га, рассказала Gazeta.ua Ольга Ходаковская из Института аграрной экономики.

"Самая дорогая аренда паев в Черкасской области - от 4500 до 5200 гривен. Подобная ситуация в Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях. Дешевле всего арендовать землю в Запорожской и Херсонской областях. Регионы относятся к зоне рискованного земледелия", - говорит Ходаковская.

По ее словам, в Украине аренда паев вдвое дороже, чем в странах ЕС. В Словакии за угодья платят 50 евро, Латвии - 57 евро, Литве - 99 евро, Чехии - 104 евро.

"Цена выше из-за высокого уровня конкуренции. Чем выше конкуренция, тем выше арендная плата за землю. Владельцы земельных паев не хотят заключать долгосрочные договоры аренды. Так, в Черкасской области с каждым перезаключением стоимость аренды паев растет. Больше платят как фермеры, так и крупные агрохолдинги", - объясняет эксперт.

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Добавляет, что только 10,4% владельцев паев готовы продать их, когда откроют рынок земли. Сдавать в аренду дальше планируют 43%.

"Есть те, кто готов продать землю за $6000 за гектар. В то же время в Украине цена не будет слишком высокой. Земля не будет стоить дороже, чем в соседних европейских странах. В Болгарии - это 1500 до 2000 евро за гектар. В Польше - 8000-10 000 евро. Цена зависит от качества почв, плодородия, месторасположение участка. Земли пригодны для выращивания виноградников или оросительные угодья всегда дороже", - резюмировала Ольга Ходаковская.

Если в Украине откроют рынок земли, 1 га, по предварительным прогнозам, будет стоить около $2 тыс. По словам советника премьер-министра по экономическим вопросам и земельной реформы Алексея Мушака, в зависимости от области - например, в Херсоне и Волыни цена будет меньше . В Полтаве, Черкассах, Виннице будет стоить дороже. Там лучше земля и большая конкуренция.