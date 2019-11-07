Сколько платят за гектар земли

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 396
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 810
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1953
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2151
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5040
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1674
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1017
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5472
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 747
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6741
Фото
Все фото
7
9
5
16
13
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Видео
Все видео
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1017
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 765
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3519
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2025
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
07 ноября 2019
Просмотров: 117
Незроблене діло
Незроблене діло інколи чудно нагадує про себе. От весною посадили картоплю у брата й поїхали собі. І далі я про ту картоплю наче й не думав зовсім. А ...
четверг, 07 ноября 2019 21:10

Сколько платят за гектар земли

  Комментировать
Сколько платят за гектар земли
В Украине аренда паев вдвое дороже, чем в странах ЕС. Фото: zmi.ck.ua

В Украине аренда земельных паев ежегодно дорожает на 10%. По данным Держгеокадастра, в прошлом году в среднем составила 1613 грн/га. Правда фактически стоила 2700 грн, или 100-110 евро/га, рассказала Gazeta.ua Ольга Ходаковская из Института аграрной экономики.

"Самая дорогая аренда паев в Черкасской области - от 4500 до 5200 гривен. Подобная ситуация в Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях. Дешевле всего арендовать землю в Запорожской и Херсонской областях. Регионы относятся к зоне рискованного земледелия", - говорит Ходаковская.

По ее словам, в Украине аренда паев вдвое дороже, чем в странах ЕС. В Словакии за угодья платят 50 евро, Латвии - 57 евро, Литве - 99 евро, Чехии - 104 евро.

"Цена выше из-за высокого уровня конкуренции. Чем выше конкуренция, тем выше арендная плата за землю. Владельцы земельных паев не хотят заключать долгосрочные договоры аренды. Так, в Черкасской области с каждым перезаключением стоимость аренды паев растет. Больше платят как фермеры, так и крупные агрохолдинги", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поступления от рынка земли в госбюджет-2020 не внесли

Добавляет, что только 10,4% владельцев паев готовы продать их, когда откроют рынок земли. Сдавать в аренду дальше планируют 43%.

"Есть те, кто готов продать землю за $6000 за гектар. В то же время в Украине цена не будет слишком высокой. Земля не будет стоить дороже, чем в соседних европейских странах. В Болгарии - это 1500 до 2000 евро за гектар. В Польше - 8000-10 000 евро. Цена зависит от качества почв, плодородия, месторасположение участка. Земли пригодны для выращивания виноградников или оросительные угодья всегда дороже", - резюмировала Ольга Ходаковская.

Если в Украине откроют рынок земли, 1 га, по предварительным прогнозам, будет стоить около $2 тыс. По словам советника премьер-министра по экономическим вопросам и земельной реформы Алексея Мушака, в зависимости от области - например, в Херсоне и Волыни цена будет меньше . В Полтаве, Черкассах, Виннице будет стоить дороже. Там лучше земля и большая конкуренция.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько платят за гектар земли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
ноября

Заключили военное соглашение с Польшей

Россияне изменили отношение к украинскому правительству

Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России

Договорились о новой линии разграничения фронта

Студенты пропустили военный парад на Крещатик

Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83

На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев

Самое читаемое
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
14
 Просмотров: 21942
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки Просмотров: 14814
Показали, как поделят область после административной реформы
Показали, как поделят область после административной реформы Просмотров: 13410
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 7759
&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление Просмотров: 7263
Экономика
"Говорили доллар будет по 100. Ничего этого не произошло" - Зеленский развеял страшилки о себе
"Говорили доллар будет по 100. Ничего этого не произошло" - Зеленский развеял страшилки о себе 1 Просмотров: 324
Перед похолоданием в городе включили 50% котельных
Перед похолоданием в городе включили 50% котельных
 Просмотров: 81
Чернобыльцам выделили деньги
Чернобыльцам выделили деньги Просмотров: 225
Зеленский завернул закон о ревизии субсидий
Зеленский завернул закон о ревизии субсидий Просмотров: 234
Законы о РРО направлены на расширение белой экономики - Верланов
Законы о РРО направлены на расширение белой экономики - Верланов Просмотров: 81
Больше всего комментируют
21
ГБР взялось за Софию Федыну
8
Кличко обвиняют в госизмене
7
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
4
"Спекуляции и нагнетания" - генерал прокомментировал разведения сил на Донбассе
4
Украинскую отаманшу убил предатель
Голосов: 22275
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua