Рынок земли: посчитали стоимость 1 га

Цена гектара для физлиц, юрлиц и иностранцев не будет значительно отличаться. Будет зависеть от нюансов налогообложения для каждой категории. Фото: agropolit.com

Если в Украине откроют рынок земли, 1 га, по предварительным прогнозам, будет стоить около $2 тыс.

"Если бы внедрялась первая предложенная модель рынка земли, там, где есть все игроки, цена была бы около 2 тысяч долларов за гектар по стране. В зависимости от области - например, в Херсоне и Волыни немного дешевле, а в Полтаве, Черкассах, Виннице - дороже, поскольку там лучше земля и большая конкуренция", - заявил советник премьер-министра по экономическим вопросам и земельной реформы Алексей Мушак, пишет Уніан.

По его словам, цена за гектар $1,9 тыс. возможна, если землю разрешат покупать иностранцам и введут ограничения на количество гектаров в одни руки.

"На следующих этапах внедрения рынка земли цена за гектар будет напрямую зависеть от кредитных ставок в Украине. Если кредитная ставка для Украины будет 5%, то вы среднюю аренду, которая будет 200 долларов, множите на 20 - и земля будет стоить 4 тысячи долларов. Почему в Европе так высока стоимость земли? Потому что у них денежный ресурс очень доступный, условно говоря, нулевая ставка", - объяснил он.

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Добавил, что цена для физлиц, юрлиц и иностранцев не будет значительно отличаться. Будет зависеть от нюансов налогообложения для каждой категории.

"Не продавайте землю сразу после запуска рынка. Она будет только дорожать. Арендная плата также вырастет", - сказал Мушак.

Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент. В случае принятия документа Верховной Радой в Украине отменят запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020-го.