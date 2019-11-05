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вторник, 05 ноября 2019 13:00

Поступления от рынка земли в госбюджет-2020 не внесли

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Поступления от рынка земли в госбюджет-2020 не внесли
Правительство планирует продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020-го

Правительство не заложило в доходную часть проекта государственного бюджета на 2020 год доходы от продажи земли.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук, презентуя обновленный проект бюджета.

"Поступления от продажи земли не являются доходной частью бюджета, они не могут быть доходной частью бюджета. Доходной частью бюджета могут быть только ресурсы, которые поступают регулярно. Если вы однократно что-то продаете - приватизация или рынок земли - это не деньги, которые вы можете себе позволить тратить на обслуживание постоянных затрат. Это средства, за счет которых вы сможете уменьшить госзайм, то есть, сможете меньше занимать", - сказал Гончарук.

Он отметил, что рынок земли хотят запустить не для привлечения дополнительных средств от его продажи, а для создания цивилизованных отношений на рынке.

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Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент. В случае принятия документа Верховной Радой в Украине отменят запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020-го.

Один человек или компания вместе со связанными лицами совокупно сможет купить не более 15% с/х земель в пределах одной области или 0,5% всех земель с/х назначения в Украине. Первоочередное право на покупку земли получит ее арендатор.

Президент Владимир Зеленский заявил, что этот законопроект подавать в парламент нельзя.

Впервые мораторий на продажу земли в Украине ввели в 2001-го, после чего несколько раз продлевали. Последний раз парламент продлил мораторий своим голосованием 20 декабря 2018-го. Он будет действовать до 2020-го.

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