Законопроект о рынке земли передали в Раду

Вскоре текст законопроекта будет опубликован Фото: glavcom.ua

Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент.

"Этот законопроект, который мы сегодня утвердили, передадим в парламент. Украинская земля имеет покупаться только украинскими гражданами и компаниями. Единственное исключение, которое содержится в законе, - это то, что иностранцы могут наследовать землю. То есть, если право унаследовать землю имеет иностранец, то таким образом он может получить право собственности, но в течение года он ее продать", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-брифинге.

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Вскоре текст законопроекта будет опубликован.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения. Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного призначення.Можливисть покупать землю будет в украинском физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны. Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.