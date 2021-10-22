"Северный поток-2": рассмотрят заявки Украины на участие в сертификации

Федеральное сетевое агентство Германии рассмотрит заявки от Украины на участие в процедуре сертификации "Северного Потока - 2". Фото: REUTERS

Федеральное сетевое агентство Германии получило заявки от НАК "Нафтогаз Украины" и оператора ГТС Украины на участие в процедуре сертификации "Северного Потока - 2".

Их рассмотрят. Но дату принятия решения пока не назначили, сообщили в пресс-службе регулятора, передает УНН.

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"Bundesnetzagentur может подтвердить, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" подали заявку на участие в процедуре сертификации. Теперь заявки рассмотрят. Дату принятия решения еще не назначили", - говорится в сообщении.

В Федеральном агентстве также отметили, что публикуют решения по заявкам на своем сайте.

Будут ли Нафтогаз и ОГТСУ иметь право вето в случае допуска к сертификации - неизвестно.

Украина 18 октября подала заявку на участие в сертификации оператора энергетического проекта "Северный поток-2". Компания хочет доказать, что трубопровод не может быть сертифицирован. Поскольку не обеспечили его полное соответствие европейскому законодательству.