"Северный поток-2" должен быть подчинен духу и букве третьего энергетического пакета ЕС - Кулеба

 
Ексклюзивы
1/5
"Майдан – это начало конца России. Ужасной империи мира": как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
"Майдан – это начало конца России. Ужасной империи мира": как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 513
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Просмотров: 225
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Просмотров: 243
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
Просмотров: 15429
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Просмотров: 6354
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
1 Просмотров: 2385
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Просмотров: 324
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
4 Просмотров: 6238
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
1 Просмотров: 4509
Сиеста, сангрия и замки - как незабываемо отдохнуть в Мадриде и окрестностях
Сиеста, сангрия и замки - как незабываемо отдохнуть в Мадриде и окрестностях
Просмотров: 711
Фото
Все фото
4
21
5
6
4
Новые банкноты гривны вошли в обращение
Новые банкноты гривны вошли в обращение
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Укрзализныця получила новые вагоны - показали фото
Укрзализныця получила новые вагоны - показали фото
Видео
Все видео
Веерных отключений не будет - Зеленский
Веерных отключений не будет - Зеленский
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4455
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1287
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1116
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2664
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1143
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
19 ноября 2021
Просмотров: 468
Нетерпимість
Іноді треба бути чесним. Не лише перед собою, але й перед людьми. Перед собою я чесний. Перед людьми – не завжди. Хто насправді знає, який ...
понедельник, 22 ноября 2021 03:30

"Северный поток-2" должен быть подчинен духу и букве третьего энергетического пакета ЕС - Кулеба

  Комментировать
&quot;Северный поток-2&quot; должен быть подчинен духу и букве третьего энергетического пакета ЕС - Кулеба
Министр подчеркнул, что одним из факторов давления, оказываемого Россией на ЕС на нескольких фронтах гибридной войны, является сертификация "Северного потока-2". Фото: Reuters

"Северный поток-2" должен быть подчинен духу и букве третьего энергетического пакета ЕС. Российские лоббисты и юристы пытаются создать исключение для газопровода.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Министр подчеркнул, что одним из факторов давления, оказываемого Россией на ЕС на нескольких фронтах гибридной войны, является сертификация "Северного потока-2".

"Северный поток-2" давно должен быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта и выиграли много времени для лучших условий по противостоянию с Россией", - заявил он.

Министр подчеркнул, что миграционный кризис, военная эскалация РФ у границы и на временно оккупированных территориях, повышение уровня пропаганды России в ЕС и действия России по парализации нормандского формата и минского процесса - это все элементы одной и той же игры, направленной на увеличение давления на Евросоюз для уступок. Именно такую ​​позицию Украина доносила партнерам, и они согласны с ней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минфин США накажет "Газпром" за нарушение санкций против "Северного потока-2"

"Мы видим усилия юристов и лоббистов РФ, которые пытаются найти щели в европейском законодательстве и создать какие-то особые условия для "Северного потока-2". Но мы настаиваем, что исключений быть не должно", - подчеркнул он.

Глава МИД Украины напомнил, что Украина предложила скидку на транзит российского газа, но для России "Северный поток-2" является политическим, а не экономическим проектом.

"Северный поток-2" никогда не являлся экономическим проектом. Это проект безопасности с единственной целью - обойти Украину, убрать один из факторов сдерживания агрессии РФ", - подытожил он.

Министр напомнил, что украинская газотранспортная система была и остается самым безопасным и надежным путем транспортировки газа из России в ЕС.

Немецкое Федеральное сетевое агентство временно приостановило сертификацию российского газопровода "Северный поток-2".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Северный поток-2" должен быть подчинен духу и букве третьего энергетического пакета ЕС - Кулеба». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Путин-х**ло. Зеля - сц*кло&quot;: тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
12
 Просмотров: 15429
Гороскоп на выходные: в чьей жизни станет больше денег и любовных приключений
Гороскоп на выходные: в чьей жизни станет больше денег и любовных приключений
 Просмотров: 9990
В Италии забили автогол столетия
В Италии забили автогол столетия
 Просмотров: 8613
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
6
 Просмотров: 8380
На территории России жили людоеды
На территории России жили людоеды
 3 Просмотров: 8280
Экономика
Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси
Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси Просмотров: 180
Шмыгаль прокомментировал возможность веерных отключений электроэнергии
Шмыгаль прокомментировал возможность веерных отключений электроэнергии Просмотров: 981
Импорт электроэнергии из Беларуси в Украину возобновится
Импорт электроэнергии из Беларуси в Украину возобновится Просмотров: 387
Шмигаль рассказал, когда в Украину привезут уголь из США
Шмигаль рассказал, когда в Украину привезут уголь из США Просмотров: 936
Петиция с требованием указывать на баннерах "Большого строительства", что его финансируют из налогов, набрала необходимые голоса
Петиция с требованием указывать на баннерах "Большого строительства", что его финансируют из налогов, набрала необходимые голоса Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
8
Обезоружили, чтобы ликвидировать: скандальный Кива шокировал новым заявлением
8
Порошенко обратился к украинцам
5
"Шокирующая информация о "вагнергейте", - Кличко считает, что общество должно получить ответы
4
Порошенко требует немедленно расследовать "вагнергейт", восстановить незаконно уволенных разведчиков и наказать предателей
4
Кулеба жестко высказался по поводу позиции болгарского президента
Голосов: 26964
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть