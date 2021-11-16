Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2"

Немецкий регулятор приостановил сертификацию Северного потока-2. Фото: pixabay.com

Немецкое Федеральное сетевое агентство временно приостановило сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG)

Об этом сообщили на сайте регулятора 16 ноября.

"После тщательного изучения документации агентство пришло к выводу, что сертифицировать оператора газопровода "Северный поток-2" можно будет только в том случае, если этот оператор будет организован в юридической форме в соответствии с немецким законодательством", - говорится в заявлении.

Отмечается, что компания Nord Stream 2 AG решила не менять свою имеющуюся организационно-правовую форму, а вместо этого учредить компанию в соответствии с немецким законодательством исключительно для управления немецкой частью газопровода.

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"Эта дочерняя компания должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. Тогда дочернее предприятие должно выполнить требования независимого оператора передачи, как это изложено в законе Германии об энергетической промышленности", – объяснили в ведомстве.

Процедуру сертификации "Северного потока-2" приостановили до завершения создания дочерней швейцарской компании Nord Stream 2 AG.

"Процедура сертификации будет прекращена до тех пор, пока основные активы и кадровые ресурсы не будут переданы дочерней компании, и Федеральное сетевое агентство не сможет проверить правильность заполнения повторно поданной дочерней компанией документации как нового заявителя. Когда эти требования будут выполнены, регулятор сможет в четырехмесячный период, установленный законом, подготовить проект решения и передать его в Европейскую комиссию для заключения, как предусмотрено законодательством ЕС о внутреннем рынке", - добавили в сообщении.

"Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Его длина 1234 км. Газ из него будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и северную Италию. В декабре 2019-го строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их возобновили в конце 2020 года. 10 сентября 2021 года строительство трубопровода "Северный поток - 2" полностью завершили.