Рынок земли без иностранцев: пояснили, как будет работать реформа

В любом формате реформы иностранцы не смогут купить землю в Украине, заверил советник премьера по экономическим вопросам Алексей Мушак.
По его словам, покупать землю, когда заработает рынок, смогут исключительно украинские компании, которые работают по законам и платят налоги, пишет "РБК-Україна".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запустили сайт о земельной реформе
"Земельную реформу в Украине внедряют еще с 1990 года. Старт дала Верховная Рада УССР. В принятой тогда постановлении говорилось, что все отношения должны быть рыночными, а земля должна стать частной собственностью. Сколько бы не ждали, глобально в обществе мнение не изменится. Земельное вопрос очень сильно замифологизован", - пояснил Мушак.
Добавил, что откладывать земельную реформу не надо. Иначе ее не проведут никогда.
Накануне премьер Алексей Гончарук допустил, что иностранцы смогут покупать землю в Украине.
18 октября Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу альтернативный законопроект о временном запрете покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар - иностранец.
Комментарии