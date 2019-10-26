Рынок земли без иностранцев: пояснили, как будет работать реформа

Покупать землю смогут только украинские компании, говорит советник премьера по экономическим вопросам Алексей Мушак. Фото: Ракурс

В любом формате реформы иностранцы не смогут купить землю в Украине, заверил советник премьера по экономическим вопросам Алексей Мушак.

По его словам, покупать землю, когда заработает рынок, смогут исключительно украинские компании, которые работают по законам и платят налоги, пишет "РБК-Україна".

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"Земельную реформу в Украине внедряют еще с 1990 года. Старт дала Верховная Рада УССР. В принятой тогда постановлении говорилось, что все отношения должны быть рыночными, а земля должна стать частной собственностью. Сколько бы не ждали, глобально в обществе мнение не изменится. Земельное вопрос очень сильно замифологизован", - пояснил Мушак.

Добавил, что откладывать земельную реформу не надо. Иначе ее не проведут никогда.

Накануне премьер Алексей Гончарук допустил, что иностранцы смогут покупать землю в Украине. 18 октября Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу альтернативный законопроект о временном запрете покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар - иностранец.