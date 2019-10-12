Премьер рассказал подробности земельной реформы

В правительстве говорят, что встречаются с аграрными ассоциациями и фермерами.

Компании, владельцами которых являются иностранцы не смогут купить украинскую землю. Это не касается тех иностранцев, которые уже более 3 лет работают на украинской земле.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Во всем мире есть цивилизованный рынок земли, конкуренция и рыночные цены.

У нас нет. Есть 42 млн га сельскохозяйственной земли. Это как вся площадь 10 Нидерландов, 8 Словакий или 5 Австрий. А цивилизованного рынка земли нет. Зато есть серые коррупционные схемы", - написал он в Facebook.

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Глава правительства заявил о "доработанной моделе" законопроекта об обороте сельскохозяйственных земель.

"На последнем совещании у президента вместе с ключевыми аграрными ассоциациями и фермерами выслушали все замечания и предложения.

Услышали. Депутатами представленно доработанную модель - парламентский комитет по аграрной политике на основе правительственного законопроекта создал интегрированный проект закона. Он не конечный, работаем дальше над ней.

С основного: компании, конечным бенефициаром которых являются иностранцы не смогут купить украинскую землю. Это не касается тех иностранных граждан, которые уже более 3 лет работают на украинской земле и платят налоги в украинский бюджет", - написал Гончарук.

Запуск рынка земли принесет Украине дополнительных 3% ВВП. Об этом заявлял министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.