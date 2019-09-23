"Страна себя грабит" - Милованов об отсутствии рынка земли

Если растет цена аренды или земли, растут поступления в село, говорит министр Милованов.

Запуск рынка земли принесет Украине дополнительных 3% ВВП.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"По нашим оценкам, если произойдет рынок земли, он будет приносить от 1-2% дополнительного экономического роста в первые годы. Это означает больше экономического благосостояния. Больше налогов. И 3 - 3,5% - в предстоящие годы.

Если рынок не состоится, то мы себя грабим. Грабим себя от экономического роста. И когда задаем себе вопрос: "Почему мы бедные по сравнению с другими странами?", мы знаем на него ответ. Также из-за того, что мы откладываем запуск рынка, который нужен", - заявил чиновник.

"Более конкретно, чтобы было понятно. Какая мне выгода от того, что будет рынок земли? Если я живу в селе, меняются налоги. Если растет цена аренды или земли - растут налоги, поступления в село. Растет возможность делать проекты, что-то строить в селе. Мы же не хотим продать землю, мы хотим раздать ее в общины, чтобы та заработала 2 раза. Первый - через продажу. Второй - через налоги", - объяснил Милованов.

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Правительство запустит систему, которая будет мониторить и проверять покупателей и продавцов земельных участков. Об этом заявили в Кабмине.