Назвали 2 условия прозрачности рынка земли в Украине

Глава Минэкономики Украины заявил, что перед покупкой земель покупатель пройдет мониторинг и проверку. Фото: УНИАН.

Правительство запустит систему, которая будет мониторить и проверять покупателей и продавцов земельных участков.

Председатель Минекономики Украины, Тимофей Милованов заявил, что это необходимо для прозрачности рынка земли, пишет ТСН.

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"Первое - нужно понять, кто является конечными собственниками. Мы знаем, что есть теневой или полулегальный рынок аренды. Мы не знаем, кто является конечным владельцем. Почему это важно? Например, есть большая или малая компания, которая взяла в аренду у разных людей 5 тысяч или 200, или 300 000 гектаров. Эта компания украинская. Но владельцы - может быть такая же компания и с таким же названием не украинская", - сказал Милованов.

Рынок земли планируют открыть с 1 октября 2020 года.

Глава "Всеукраинской Аграрной Рады" Андрей Дикун на своей странице в Фейсбук сообщил о том, что в четверг состоится большая встреча президента с представителями аграрного сообщества.