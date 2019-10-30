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среда, 30 октября 2019 12:01

"Роттердам+" позволил снять проблему дефицита угля в Украине - Котко

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&quot;Роттердам+&quot; позволил снять проблему дефицита угля в Украине - Котко
Глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко: "Принцип импортного паритета, на котором базируется формула "Роттердам+", является международной практикой для дефицитных рынков". Фото: 112 Канал

Формула "Роттердам+" дала возможность преодолеть дефицит угля в стране. Сегодня его стоимость по формуле дешевая, но купить его в Украине по такой цене нельзя.

Об этом заявил глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко в эфире телеканала "NewsOne".

Эксперт отметил, что благодаря внедрению формульного ценообразования в Украине удалось решить проблему дефицита угля и не допустить кризиса в энергетике.

"Если мы хотим, например, у нас недостаточно 1-2 миллиона тонн угля. Его надо купить. Если вы его хотите купить, его купить надо за границей. Так надо по той цене, которая там. Другого варианта нет. Если будет меньше цена, как же вы его купите, если у вас заложено меньше, чем надо купить? Вот и вся очень простая схема", - пояснил Котко.

Он отметил, что принцип импортного паритета, на котором базируется формула "Роттердам+", является международной практикой для дефицитных рынков, и применяется во многих европейских странах. И отметил, что западные эксперты признали обоснованность ее внедрения в Украине.

"Те эксперты, к которым обращались по этой формуле, причем очень известные эксперты, например, Европейская ассоциация угля подтвердила, что это абсолютно подход, который в Европе применяется, абсолютно он четкий. Никаких замечаний, она все одобрила", - сообщил Котко.

Эксперт обратил внимание, что на сегодня цена угля, рассчитанная по формуле "Роттердам+", является дешевой, но по такой цене его невозможно купить, поскольку никто не предлагает.

"Вот много критиков формулы "Роттердам+". А кто бы предложил, что-то вместо этого? Например, сейчас в Роттердаме цена на уголь, кажется, 1650 гривен. Для государственных шахт установлена ​​цена 2,5 тыс. Вообще себестоимость у них 4,5 тыс", - сообщил Котко.

Напомним, ранее лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что введение формулы "Роттердам+" позволило преодолеть кризис в энергетике, а государственные шахты с момента принятия формулы получили дополнительно более 10 млрд. гривен.

Українські новини
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