"Роттердам+" обеспечивает самую низкую цену угля - журналист обнародовал материалы из Офиса президента

 
Ексклюзивы
1/5
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
Просмотров: 756
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1953
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 459
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1791
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2214
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2007
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1395
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6768
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
11 Просмотров: 1728
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 981
Фото
Все фото
13
6
4
3
4
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились квадратные арбузы
В Украине появились квадратные арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Видео
Все видео
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5103
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1791
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2214
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6768
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4772
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 279
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
вторник, 20 августа 2019 17:59

"Роттердам+" обеспечивает самую низкую цену угля - журналист обнародовал материалы из Офиса президента

  Комментировать
&quot;Роттердам+&quot; обеспечивает самую низкую цену угля - журналист обнародовал материалы из Офиса президента
Редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов сообщил, что формула "Роттердам+" обеспечивает наименьшую закупочную цену угля для украинской энергосистемы. Фото: rubryka.com

Как следует из информации, презентованной на совещании по вопросам энергетики, прошедшем в понедельник в Офисе президента, формула "Роттердам+" обеспечивает наименьшую закупочную цену угля для украинской энергосистемы – 1741 грн за тонну.

Соответствующий слайд главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов выложил на своей странице в Facebook.

Для сравнения, цена украинских государственных шахт составляет 2500 грн за тонну при реальной себестоимости 3966 грн/тонна. Импорт энергетического угля из ЮАР обойдется в 1811 грн/тонна, из США и Колумбии еще дороже – 1913 грн/тонна.

Как сообщает Юрий Бутусов, Украина загружает на склады свыше 49 тысяч тонн угля в день, а фактический расход - 73 тысячи тонн в день. "Расход не восполняется. Если запасы не пополнять, то их хватит всего лишь до середины октября. Ситуация критическая и требует быстрых решений", - подчеркивает он.

Вчера 19 августа состоялось совещание с участием президента Украины Владимира Зеленского на тему функционирования новой модели рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнему периоду. В совещании приняли участие, также, представители правоохранительных органов – Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Роттердам+" обеспечивает самую низкую цену угля - журналист обнародовал материалы из Офиса президента». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Избили и застрелили - в селе нашли тело писателя

В Украине запретили европейское радио

От "черной болезни" умерли правители Франции

Самое читаемое
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 43543
ВСУ показали, как будут &quot;зачищать&quot; врага: сильные фото и видео
ВСУ показали, как будут "зачищать" врага: сильные фото и видео
15
 Просмотров: 37387
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 22797
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции 10 Просмотров: 20089
В Зеленского прокомментировали инцидент с женой Нетаньяху
В Зеленского прокомментировали инцидент с женой Нетаньяху 1 Просмотров: 17397
Экономика
Назвали банки, где украинцы смогут получить субсидию
Назвали банки, где украинцы смогут получить субсидию Просмотров: 873
Сколько стоит заправить машину 20 августа
Сколько стоит заправить машину 20 августа Просмотров: 207
Почему доллар подешевел: ответ Нацбанка
Почему доллар подешевел: ответ Нацбанка Просмотров: 810
Появилась новая монета
Появилась новая монета Просмотров: 594
Телефон за доллар: как украинцев обманывают в сетях
Телефон за доллар: как украинцев обманывают в сетях Просмотров: 387
Больше всего комментируют
12
"Трепещите, бандерлоги" - Дубинский поддержал однопартийца Бужанского в конфликте с журналисткой
10
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
9
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
2
Яблочный Спас: чего не стоит делать, чтобы не навлечь беду
2
Офис президента готовит революционные законы
Голосов: 21410
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua