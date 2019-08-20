"Роттердам+" обеспечивает самую низкую цену угля - журналист обнародовал материалы из Офиса президента

Редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов сообщил, что формула "Роттердам+" обеспечивает наименьшую закупочную цену угля для украинской энергосистемы. Фото: rubryka.com

Как следует из информации, презентованной на совещании по вопросам энергетики, прошедшем в понедельник в Офисе президента, формула "Роттердам+" обеспечивает наименьшую закупочную цену угля для украинской энергосистемы – 1741 грн за тонну.

Соответствующий слайд главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов выложил на своей странице в Facebook.

Для сравнения, цена украинских государственных шахт составляет 2500 грн за тонну при реальной себестоимости 3966 грн/тонна. Импорт энергетического угля из ЮАР обойдется в 1811 грн/тонна, из США и Колумбии еще дороже – 1913 грн/тонна.

Как сообщает Юрий Бутусов, Украина загружает на склады свыше 49 тысяч тонн угля в день, а фактический расход - 73 тысячи тонн в день. "Расход не восполняется. Если запасы не пополнять, то их хватит всего лишь до середины октября. Ситуация критическая и требует быстрых решений", - подчеркивает он.

Вчера 19 августа состоялось совещание с участием президента Украины Владимира Зеленского на тему функционирования новой модели рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнему периоду. В совещании приняли участие, также, представители правоохранительных органов – Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.