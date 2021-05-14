Россия - на четвертом месте. Перечень ключевых торговых партнеров Украины радикально изменился

За 3 месяца доля Китая в экспорте и импорте товаров и услуг составила 13% в $4 290,4 млн. Фото: Елена Луценко

Китай вышел на первое место среди торговых партнеров Украины. За первые три месяца года доля Китая в экспорте и импорте товаров и услуг составила 13%. Это на $4 290,4 млн. В прошлом году его доля была 13,1%, сообщили в Госстате.

Второе место заняла Польша на $2 263,9 млн.. Ранее она была на четвертом месте. На третьем - Германия на сумму $2 141,4 млн.

Россия на четвертом месте. В течение трех предыдущих лет была на втором среди торговых партнеров Украины. На пятом - США.

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На страны ЕС приходится 40,4% внешнего оборота Украины.

За пол года Украина открыла восемь новых рынков экспорта. Также пересогласовали 63 товарные позиции в 11 государствах и международных экономических организациях. Производители молока и молокопродуктов продают продукцию в Японию, Ливию, Аргентину и Ливан. Яйца начали экспортировать в Эфиопию, животный белок - в Сербию. КРС продают в ОАЭ.

За 3 месяца доля Китая в экспорте и импорте товаров и услуг составила 13% в $4 290,4 млн. Фото: Елена Луценко