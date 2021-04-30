Молоко, яйца, курятина: в какие страны продают больше украинских товаров

Со странами СНГ с 13 апреля действуют новые правила торговли. Фото: Елена Луценко

За полгода Украина открыла восемь новых рынков экспорта. Также пересогласованы 63 товарные позиции в 11 государствах и международных экономических организациях.

Производители молока и молокопродуктов продают продукцию в Японию, Ливию, Аргентину и Ливан. Яйца начали экспортировать в Эфиопию, животный белок - в Сербию. Крупный рогатый скот продают в ОАЭ.

В Литву будут экспортировать специальных насекомых для нужд защиты растений, пишет agroportal.ua со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Со странами СНД с 13 апреля действуют новые правила торговли из-за потери силы Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии, которое было подписано в 1993 году.

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С 20 марта украинские производители возобновили экспорт продукции птицеводства в ЕС. Ведутся переговоры об открытии новых рынков. Среди наиболее перспективных - страны ЕС, Китай, Сингапур, Индия, Вьетнам, ЮАР и Индонезия.

Украина заняла третье место в рейтинге экспортеров курятины в страны ЕС.