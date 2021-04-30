Молоко, яйца, курятина: в какие страны продают больше украинских товаров

 
Ексклюзивы
1/5
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был "Директор Украины"
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был "Директор Украины"
Просмотров: 153
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Просмотров: 234
Хитрые способы зонирования пространства: подсказки дизайнеры
Хитрые способы зонирования пространства: подсказки дизайнеры
Просмотров: 189
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 972
Врачи установили новую причину частых головных болей
Врачи установили новую причину частых головных болей
Просмотров: 135
Нардеп рассказал, что ждет правительство в ближайшее время
Нардеп рассказал, что ждет правительство в ближайшее время
Просмотров: 180
Украину накроют весенние грозы - синоптики обновили прогноз на неделю
Украину накроют весенние грозы - синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 279
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Просмотров: 774
Куда поехать вдвоем на майские праздники за малые деньги
Куда поехать вдвоем на майские праздники за малые деньги
Просмотров: 522
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Просмотров: 837
Фото
Все фото
10
13
7
5
5
Как украинцы готовятся к Пасхе
Как украинцы готовятся к Пасхе
&quot;Раньше за месяц скупались на Пасху, а сейчас на рынке пусто&quot;
"Раньше за месяц скупались на Пасху, а сейчас на рынке пусто"
&quot;Украинки ежедневно выживали с работы &quot; - опыт работы в Польше
"Украинки ежедневно выживали с работы " - опыт работы в Польше
&quot;Работала на фирме, где собралось три поколения семьи&quot; - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
"Работала на фирме, где собралось три поколения семьи" - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
&quot;Неделю пыталась забрать заработанное&quot; - украинка о депортации из Польши
"Неделю пыталась забрать заработанное" - украинка о депортации из Польши
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был "Директор Украины"
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был "Директор Украины"
Просмотров: 153
Научитесь определять приоритеты - как организовать дистанционную работу
Научитесь определять приоритеты - как организовать дистанционную работу
Просмотров: 18
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 972
Проблемы могут быть разными: до какого возраста женщинам можно отсрочить беременность
Проблемы могут быть разными: до какого возраста женщинам можно отсрочить беременность
Просмотров: 432
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 360
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
30 апреля 2021
Просмотров: 18
Ворог
Ще чотири роки тому я просто вмазав би йому по обличчю. Можливо, навіть не один раз. Я був таким. Не агресивним, ні. Швидше рішучим. Але все ж були ...
пятница, 30 апреля 2021 16:07

Молоко, яйца, курятина: в какие страны продают больше украинских товаров

  Комментировать
Молоко, яйца, курятина: в какие страны продают больше украинских товаров
Со странами СНГ с 13 апреля действуют новые правила торговли. Фото: Елена Луценко

За полгода Украина открыла восемь новых рынков экспорта. Также пересогласованы 63 товарные позиции в 11 государствах и международных экономических организациях.

Производители молока и молокопродуктов продают продукцию в Японию, Ливию, Аргентину и Ливан. Яйца начали экспортировать в Эфиопию, животный белок - в Сербию. Крупный рогатый скот продают в ОАЭ.

В Литву будут экспортировать специальных насекомых для нужд защиты растений, пишет agroportal.ua со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Со странами СНД с 13 апреля действуют новые правила торговли из-за потери силы Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии, которое было подписано в 1993 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство нашло способ снизить цены на масло

С 20 марта украинские производители возобновили экспорт продукции птицеводства в ЕС. Ведутся переговоры об открытии новых рынков. Среди наиболее перспективных - страны ЕС, Китай, Сингапур, Индия, Вьетнам, ЮАР и Индонезия.

Украина заняла третье место в рейтинге экспортеров курятины в страны ЕС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Молоко, яйца, курятина: в какие страны продают больше украинских товаров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Отец Нобелевского лауреата ограбил банк

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото 1 Просмотров: 60709
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 13959
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день Просмотров: 13500
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19 Просмотров: 11583
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование Просмотров: 10818
Экономика
Газ не подорожает еще 20 дней - решение правительства
Газ не подорожает еще 20 дней - решение правительства Просмотров: 414
Возобновили продажу государственных предприятий на аукционах
Возобновили продажу государственных предприятий на аукционах Просмотров: 36
Тепличные огурцы взлетели в цене - назвали причину
Тепличные огурцы взлетели в цене - назвали причину Просмотров: 171
Отец Нобелевского лауреата ограбил банк
Отец Нобелевского лауреата ограбил банк
 Просмотров: 180
Министерство агрополитики возобновит работу — из бюджета выделили деньги
Министерство агрополитики возобновит работу — из бюджета выделили деньги Просмотров: 54
Больше всего комментируют
29
Летом газ для населения не подешевеет
7
Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко
3
Верховная Рада хочет законодательно запретить подавать воду в Крым
3
Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента
2
За антиукраинскую деятельность каналу Мураева выписали 200 тыс. грн штрафа
Голосов: 26433
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть