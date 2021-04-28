Украина оказалась среди крупнейших экспортеров курятины в ЕС

За год продажи мяса за границу снизились на 90%. Фото: Елена Луценко

Украина заняла третье место в рейтинге экспортеров курятины в страны ЕС.

В январе-феврале 2021-го Украина экспортировала 13,2 тыс. т курятины в ЕС. В рейтинге крупнейших поставщиков мяса птицы это третье место. За год продажи мяса за границу снизились на 90%, пишет УНН со ссылкой на статистическую отчетность ЕС.

25,7 тыс. т курятины поставил для стран ЕС Таиланд. У них второе место, за год экспорт страны упал на 26%.

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Больше курятины поставляет Бразилия, которая продала 36,4 тыс. т мяса птицы. Ее годовой экспорт уменьшился на 16,3%.

В Великобритании наибольшим спросом пользуются украинские молоко, курятина, мед и улитки.