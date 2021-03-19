Какие украинские продукты наиболее популярны в Великобритании

Право экспорта продукции на территорию Европейского Союза имеют 362 украинских предприятия. Фото: unsplash

В Великобритании наибольшим спросом пользуются украинские молоко, курятина, мед и улитки.

Об этом рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Право экспорта продукции на территорию Европейского Союза имеют 362 украинские предприятия: 155 изготавливают пищевую продукцию, 207 - непищевую.

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Среди имеющих право экспорта в ЕС пищевой продукции: 22 производителя молока и молочной продукции; 7 производителей мяса птицы; 23 производителя рыбопродуктов; 5 производителей яиц и яичной продукции; 72 производителя меда; 1 производитель пищевого коллагена; 1 производитель кишечного сырья; 22 производителя улиток.

В Украине больше всего выросли цены на 3 категории продуктов - сахар, яйца и подсолнечное масло.