Резко подешевели сезонные овощи: какие цены на рынках

Солнечная погода способствует сбору урожая огурцов, моркови, свеклы, картофеля и капусты. Цены на сезонные овощи стремительно снизились.

Автор: Елена Луценко Красные томаты стоят 18-25 грн/кг, розовые - 20-23 грн/кг

На самом большом оптовом фермерском рынке "Неждана" в селе Великие Копани Херсонской огурцы подешевели на 2 грн/кг. Сейчас за них просят 4-5 грн/кг. Кабачки держат цену 4-5 грн/кг, пишет AgroTimes.

Картофель продают по 5-6 грн/кг. Морковь стоит 14-18 грн/кг, свекла подешевела с 18 грн/кг до 10-15 грн/кг.

Красные томаты стоят 18-25 грн/кг, розовые - 20-23 грн/кг.

Ранняя капуста упала в цене с 3,5 грн/кг до 2 грн/кг.

Автор: Елена Луценко Килограмм черешен можно приобрести за 20-40 гривен

Вырос ассортимент ягод. Малину продают по 150-200 грн/кг, ежевику - по 160 грн/кг, крыжовник - по 50-60 грн/кг, персики - по 60 грн/кг, абрикосы - по 40-50 грн/кг, красную смородину - по 80 грн/кг, клубнику - по 30-40 грн/кг, черешню по 20-40 грн/кг.

Автор: Елена Луценко Клубнику продают по 30-40 гривен за килограмм

Раннюю дыню предлагают по 30 грн/кг, арбузы - по 15 грн/кг.

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В южных областях Украины созрела малина и садоводы начали сбор ягоды. Сезон малины в этом году стартовал с опозданием. Из-за дождей созревание ягод в хозяйствах центральных и западных областей замедлилось. Сейчас садоводы продают малину по 140-200 грн/кг. В прошлом году в этот период сезон ягоды был в разгаре. Цены колебались от 50 грн/кг до 80 грн/кг.